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43 de state din OSCE și-au exprimat solidaritatea cu România după explozia dronei de la Galați. Guvernul pregătește despăgubiri pentru victime

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Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că 43 de state din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au prezentat declarații de sprijin și solidaritate cu România după incidentul din noaptea de 28 spre 29 mai, când o dronă a a căzut pe un bloc din Galați, rănind două persoane și provocând pagube materiale. 

MAE: 43 de state și-au exprimat solidaritatea cu România după explozia de la Galați. FOTO: Arhivă
MAE: 43 de state și-au exprimat solidaritatea cu România după explozia de la Galați. FOTO: Arhivă

Potrivit MAE, la inițiativa României, 14 state membre ale formatelor București 9 (B9) și Nordic-Baltic 8 (NB8) au solicitat organizarea unei reuniuni extraordinare comune a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și a Consiliului Permanent al OSCE pentru discutarea implicațiilor de securitate ale incidentului.

România a prezentat dovezi în cadrul reuniunii OSCE

În cadrul reuniunii desfășurate marți, reprezentanții României au subliniat gravitatea incidentului și au arătat că acesta s-a produs în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„România a prezentat dovezi solide care demonstrează că responsabilitatea pentru acest incident aparține exclusiv Federației Ruse”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit instituției, cele 43 de state care au intervenit în cadrul reuniunii și-au exprimat compasiunea față de persoanele afectate de explozie și au transmis mesaje de solidaritate cu România.

Condamnări la adresa Rusiei

MAE precizează că partenerii României au condamnat „în termeni fermi” comportamentul Federației Ruse și impactul pe care acțiunile acesteia îl au asupra securității regionale.

De asemenea, statele membre ale Uniunii Europene și cele din formatele B9 și NB8 au prezentat declarații comune în care au condamnat incidentele de acest tip și au arătat că acestea reprezintă o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În declarația comună a statelor B9 și NB8 au fost respinse, totodată, campaniile de dezinformare și intimidare atribuite Moscovei, fiind reafirmat angajamentul pentru contracararea amenințărilor hibride și cibernetice.

Guvernul urmează să aprobe ajutoare pentru familiile afectate

În paralel, Guvernul are pe agenda ședinței de miercuri un proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor și persoanelor afectate de explozia dronei din Galați.

Măsura vine după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis acordarea de sprijin financiar persoanelor ale căror locuințe au fost avariate.

Astfel, familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% vor primi câte 10.000 de lei, iar cele ale căror locuințe au suferit distrugeri de peste 25% vor beneficia de ajutoare în valoare de 25.000 de lei.

Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit în urma evaluărilor efectuate de comisiile constituite prin ordin al prefectului.

O femeie și fiul său au fost răniți în explozie

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, când o dronă a lovit un bloc din municipiul Galați și a explodat.

În urma deflagrației, un apartament în care locuiau o femeie de 53 de ani și fiul său de 14 ani a fost distrus. Cele două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit MAE, România va continua să susțină folosirea mecanismelor OSCE pentru documentarea și tragerea la răspundere a Federației Ruse pentru acțiunile desfășurate în cadrul războiului împotriva Ucrainei. 

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