Alertă la granița României cu Ucraina. Ținte aeriene detectate în apropiere: două avioane F-18, pregătite să decoleze

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, 5 spre 6 septembrie, după ce radarele MApN au detectat ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-18 și un elicopter militar românesc au fost pregătite să intervină.

Alertă de drone în România Foto: Foto: arhivă, adevărul

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat, sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 23.40, un grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

În urma detectării acestora, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă. Pentru o eventuală intervenție, au fost pregătite pentru decolare două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

„Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea”, a informat MApN.

Mesaj RO-Alert pentru populația din Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.10, pentru informarea locuitorilor din zona aflată în apropierea frontierei cu Ucraina.

MApN precizează că, în ciuda alertei, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Situația a revenit la normal după mai puțin de o oră. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta aeriană a încetat la ora 00.42.