Drone în apropierea României. Populația din nordul județului Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit luni dimineață, în jurul orei 6:55, un nou mesaj RO-Alert prin care a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente de drone, pe fondul războiului din Ucraina.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert. Foto: Shutterstock

Mesajul îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereți exteriori”, se precizează în mesajul transmis populației.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele vizate să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și să evite deplasările în perioada menționată.

Numărul alertelor a crescut semnificativ

Zona de nord a județului Tulcea se află în apropierea frontierei cu Ucraina, iar în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii din regiunea Odesa, autoritățile române au transmis în repetate rânduri avertizări privind posibilitatea ca drone sau fragmente ale acestora să ajungă pe teritoriul României.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență populației din județul Tulcea a depășit numărul alertelor extreme transmise la nivel național din aceeași cauză în perioada 2023-2025.



