Risc de inundare la Mina Băița. Autoritățile din Bihor vor institui situație de urgență

Autoritățile din județul Bihor au anunțat miercuri, 4 noiembrie, că vor institui situație de urgență la Mina Băița, după ce un raport tehnic a semnalat riscuri majore de inundare a lucrărilor miniere și a instalațiilor subterane, dacă evacuarea apelor este oprită chiar și pentru 24 de ore.

1/2 Inundatie la Mina Băiţa Foto: Facebook/Institutia Prefectului Bihor

„În urma verificărilor efectuate în subteranul Minei Băița, Instituția Prefectului – Județul Bihor a primit astăzi raportul tehnic întocmit de grupul de lucru constituit prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 10/03.11.2026.

Concluziile raportului evidențiază riscuri importante generate de acumulările de apă din subteran. Oprirea evacuării apelor, chiar și pentru o perioadă de 24 de ore, poate conduce la inundarea stațiilor de pompare, a instalațiilor electrice și a unor lucrări miniere”, a transmis Prefectura Bihor.

Instituția a precizat că se va decreta situație de urgență, în vederea activării mecanismelor legale care să permită solicitarea și alocarea fondurilor financiare necesare menținerii situației sub control și prevenirii agravării riscurilor.

„Prioritățile sunt:

asigurarea continuității evacuării apelor din subteran;

prevenirea inundării lucrărilor și instalațiilor miniere;

protejarea mediului și a infrastructurii existente;

asigurarea resurselor financiare necesare intervențiilor.

Instituția Prefectului – Județul Bihor, prin prefectul Pavel Emilian, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, va coordona demersurile instituționale și va urmări îndeaproape aplicarea măsurilor necesare.

Obiectivul este clar: intervenție rapidă, resurse adecvate și prevenirea unei situații cu consecințe grave”

Mina Băița este o exploatare minieră din județul Bihor, situată în apropierea orașului Ștei, cunoscută pentru zăcămintele sale de uraniu. Exploatarea a început în 1950, în cadrul societății sovieto-române Sovromcuarț, înființată pentru a ascunde adevăratul obiect de activitate.

În perioada comunistă, la mină au lucrat mii de oameni, inclusiv deținuți politici, în condiții precare de protecție împotriva radiațiilor.

Ulterior, aceștia au fost înlocuiți cu localnici din satele învecinate, despre care sursa afirmă că nu știau că lucrau cu materiale radioactive.