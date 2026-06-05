Concedieri colective la Mina Băița, după neplata salariilor timp de mai multe luni

Mina Băița se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații din ultimii ani, după ce operatorul aflat în insolvență a declanșat procedura de concediere colectivă pentru 56 de angajați, echivalentul a peste o treime din personal. Măsura vine într-un context tensionat, în care o parte dintre salariați nu și-au primit salariile de până la opt luni, iar negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Muncă sunt blocate de mai bine de trei ani. Sindicatul Mina Băița acuză compania că a ales disponibilizările în locul dialogului social și cere intervenția urgentă a autorităților.

Potrivit informațiilor transmise de Sindicatul Mina Băița, procedura de concediere colectivă vizează 56 de posturi din totalul celor 151 existente în cadrul exploatării miniere. Disponibilizările sunt anunțate într-un moment în care societatea se află în insolvență, iar situația financiară a angajaților s-a deteriorat constant în ultimele luni.

Organizația sindicală susține că oamenii care au continuat să asigure funcționarea activităților esențiale și siguranța exploatării miniere sunt acum puși în situația de a-și pierde locurile de muncă, fără să își fi încasat toate drepturile salariale.

Restanțe salariale de până la opt luni

Sindicaliștii afirmă că salariații aflați în șomaj tehnic au acumulat aproximativ opt luni de salarii restante, în timp ce angajații care au continuat să lucreze pentru mentenanța și siguranța exploatării au de recuperat aproximativ trei luni de salarii.

În aceste condiții, perspectiva concedierilor colective amplifică incertitudinea pentru zecile de familii care depind de activitatea minei. Reprezentanții angajaților susțin că lucrătorii au suportat consecințele dificultăților financiare ale companiei fără a avea vreo responsabilitate pentru situația care a dus la insolvență.

Sindicatul consideră că disponibilizarea unor oameni care nu și-au primit salariile de luni de zile reprezintă o problemă socială majoră pentru comunitatea locală și nu poate fi tratată doar ca o măsură administrativă de restructurare.

Negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă sunt blocate de peste trei ani

Tensiunile dintre salariați și angajator sunt amplificate și de lipsa unui Contract Colectiv de Muncă în vigoare. Potrivit sindicatului, contractul a expirat în urmă cu mai bine de trei ani, iar negocierile pentru semnarea unui nou acord au fost declanșate oficial în octombrie 2025.

Reprezentanții salariaților afirmă că au transmis un proiect complet de contract și au participat la mai multe întâlniri de negociere, însă discuțiile nu au fost finalizate.

În opinia sindicatului, în loc să continue dialogul social și să caute soluții pentru protejarea locurilor de muncă, compania a ales să inițieze procedura concedierii colective.

Sindicatul contestă modul în care au fost anunțate disponibilizările

Organizația sindicală susține că procedura concedierilor colective a fost declanșată fără o consultare efectivă a reprezentanților salariaților și fără prezentarea unor măsuri concrete pentru reducerea impactului social al restructurării.

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Sindicaliștii consideră că, într-o companie aflată în insolvență, disponibilizările ar trebui să facă parte dintr-un plan clar de reorganizare, însoțit de măsuri de protecție pentru angajați și de soluții care să permită continuarea activității.

În lipsa unor astfel de măsuri, concedierea a peste o treime din personal riscă să afecteze nu doar angajații direct implicați, ci și întreaga comunitate care depinde economic de activitatea exploatării miniere.

Miza depășește locurile de muncă

Sindicatul atrage atenția că situația de la Băița nu are doar o dimensiune socială, ci și una economică și strategică. În perimetrul minier există resurse importante de cupru și alte metale valoroase care ar putea genera venituri pentru economie și pentru statul român.

În același timp, reprezentanții salariaților avertizează că activitățile de mentenanță și siguranță desfășurate în subteran sunt esențiale pentru menținerea exploatării în condiții corespunzătoare. Evacuarea apelor subterane și întreținerea infrastructurii miniere sunt operațiuni care nu pot fi întrerupte fără riscuri pentru exploatare și pentru patrimoniul minier.

În opinia sindicatului, actuala situație ridică semne de întrebare și asupra viitorului exploatării, în condițiile în care operatorul aflat în insolvență nu și-ar mai respecta obligațiile sociale asumate față de angajați.

Sindicaliștii cer intervenția autorităților

Sindicatul Mina Băița solicită intervenția urgentă a instituțiilor statului, inclusiv a Ministerului Economiei, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Prefecturii Bihor.

Printre principalele revendicări se numără plata tuturor salariilor restante, suspendarea procedurii concedierii colective până la finalizarea unor consultări reale cu reprezentanții salariaților și reluarea negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă.

Totodată, sindicaliștii solicită statului să analizeze modul în care au fost respectate obligațiile asumate în cadrul exploatării miniere și să identifice soluții pentru continuarea activității în condiții care să protejeze atât interesele economice ale statului, cât și drepturile angajaților.

Pentru comunitatea din Băița, miza este una majoră. Dincolo de cifrele din planul de restructurare, fiecare loc de muncă pierdut înseamnă o familie afectată, venituri mai mici pentru economia locală și o presiune suplimentară asupra unei zone care depinde în mare măsură de activitatea minieră. În lipsa unor soluții rapide, concedierea a 56 de salariați riscă să transforme dificultățile financiare ale companiei într-o problemă socială cu efecte pe termen lung asupra întregii comunități.