Cu mult înainte de apariția ceasurilor mecanice, un dispozitiv ingenios putea anunța momentul trezirii printr-un sunet asemănător celui produs de un ceainic. Invenția îi este atribuită unuia dintre cei mai cunoscuți filosofi ai Greciei Antice.

Primul „ceas deșteptător” din lume funcționa cu apă și aer Foto: captură youtube

Platon (aproximativ 428-348 î.Hr.) a conceput acest mecanism pentru a se putea trezi devreme și a-și pregăti lecțiile de dimineață. Dispozitivul, considerat un precursor al ceasului deșteptător modern, funcționa pe baza principiilor hidraulicii și presiunii aerului.

Potrivit publicației Greek Reporter, invenția era un ceas hidraulic care putea declanșa o alarmă sonoră după un interval de timp prestabilit. Realizarea unui asemenea mecanism necesita cunoștințe de fizică și o înțelegere atentă a modului în care circulă apa și aerul.

Cum funcționa ceasul deșteptător inventat de Platon

Mecanismul era alcătuit din mai multe vase ceramice așezate unul deasupra celuilalt. În partea superioară se afla un recipient cu apă, care alimenta treptat un al doilea vas, printr-un orificiu de scurgere calculat cu precizie.

Primul „ceas deșteptător” din lume funcționa cu apă și aer Foto: captură youtube

Pe măsură ce apa se acumula, nivelul lichidului din al doilea recipient creștea. Cantitatea de apă și dimensiunile orificiului stabileau intervalul de timp necesar declanșării alarmei.

La ora programată, de exemplu după șapte ore, al doilea vas se umplea și pornea mecanismul sonor. Apa se scurgea rapid printr-un tub aflat în interiorul recipientului, ajungând într-un al treilea vas închis.

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Această operațiune împingea aerul din recipient printr-un tub aflat în partea superioară. Aerul evacuat producea un fluierat puternic, asemănător sunetului unui ceainic care fierbe. Acesta era semnalul care anunța momentul trezirii.

După declanșarea alarmei, apa din al treilea recipient se scurgea lent printr-un orificiu aflat la bază, ajungând într-un vas inferior de colectare. Astfel, lichidul putea fi recuperat și mecanismul pregătit pentru o nouă utilizare.

Sistemul permitea controlarea nivelului apei și funcționa ca un mecanism hidraulic cu mai multe etape.

Ce spun scrierile antice despre invenția lui Platon

Invenția este menționată într-o relatare atribuită lui Aristoxen, unul dintre discipolii lui Aristotel, cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul muzicii și al filosofiei.

Aristoxen afirma că Platon a inventat un „ceas de noapte”, construit sub forma unei clepsidre de mari dimensiuni. Filosoful a folosit dispozitivul în timpul nopții pentru a marca momentul începerii lecțiilor de dimineață.

Deși nu semăna cu un ceas deșteptător modern, mecanismul avea aceeași funcție de bază: măsura trecerea unui interval de timp și anunța sonor momentul stabilit.

Platon și teoriile sale despre univers și realitate

Dincolo de invenția care îi este atribuită, Platon a rămas în istorie prin contribuțiile sale fundamentale la filosofie. Una dintre preocupările sale importante a fost explicarea naturii, a universului și a relației dintre lumea materială și realitatea ideală.

În dialogul „Timaios”, filosoful analizează formarea Cosmosului și principiile care stau la baza ordinii universale. Gândirea sa a fost influențată, printre altele, de tradiția pitagoreică.

Platon considera că lumea pe care o percepem prin simțuri este într-o continuă transformare, în timp ce adevărata realitate este reprezentată de forme ideale, eterne și neschimbătoare.

Această concepție stă la baza celebrei sale teorii a Formelor sau a Ideilor. Potrivit filosofului, obiectele și lucrurile din lumea materială sunt doar copii imperfecte ale unor modele ideale care există independent de ele.

Cea mai importantă dintre aceste forme era Ideea de Bine, considerată sursa valorii și principiul care le conferă sens tuturor celorlalte.