O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a primit judecătorul

Avocații lui Călin Georgescu au folosit, în instanță, în apărarea fostului candidat la președinție o celebră pledoarie dintr-un film de Hollywood. Apărătorii i-au spus judecătorului Claudiu Corobană, de la Tribunalul București, să își imagineze că în fața lui nu se află Călin Georgescu, ci o persoană comună, și să decidă prin această prismă.

Călin Georgescu în instanță Foto: Mediafax

Gândul notează că pledoaria a fost „împrumutată” dintr-un film de succes și că magistratul a decis că cei doi inculpați trebuie cercetați de DIICOT în libertate.

Este vorba de filmul „A time to kill” („Vremea răzbunării”), lansat în cinematografe în 24 iulie 1996. Filmul a avut încasări record la box-office și a rămas între filmele emblematice care implică mediul de justiție american, scrie publicația citată.

Pledoaria avocatului

„În ceea ce priveşte infracţiunea de grup infracţional organizat, apărătorul a arătat că i se pare foarte interesant că presupusa persoană la care au ajuns banii este suspectă, iar parchetul nu dorește să facă demersuri în privința persoanei respective deci se poate trage concluzia că prezenta cauză a fost constituită nu pentru a identifica banii, de a fi recuperați banii, ca persoana vătămată să-și recupereze banii nu, ci strict pentru că în această cauză a apărut numele Călin Georgescu.

Apărătorul a arătat că înţelege să facă trimitere la ceva care i s-a părut foarte interesant, o carte, dar s-a făcut și un film, o să devieze puţin, dar are foarte mare relevanță, „A Time to Kill”, se numea și romanul și se numește și filmul, unde o fată de culoare este abuzată, evident, tatăl ucide şi este foarte interesant și finalul, perfect plauzibil, pledoaria finală, avocatul îi roagă pe jurați, să închidă ochii și își ține pledoaria, iar la final le spune, acum gândiți-vă că fata n-ar fi de culoare neagră și ar fi albă. Ce soluție credeți că ar trebui să luați? Același lucru înţelege să ceară apărarea astăzi, ca judecătorul de drepturi şi libertăţi să îşi imagineze că în fața domniei sale nu se află domnul Călin Georgescu, ci se află un alt inculpat.

A concluzionat în sensul respingerii propunerii apreciind că această măsură preventivă, cea mai drastică, nu se justifică absolut deloc, o măsură mai puțin severă este absolut suficientă pentru a garanta bună desfășurare a urmării penale măsura arestului la domiciliu sau control judiciar”, a notat magistratul Corobană în motivarea sa, legat de pledoaria avocatului lui Georgescu, de luni, citat de Gândul.

Judecătorul a decis control judiciar pentru Călin Georgescu

Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, apreciind că privarea de libertate nu se mai justifică în acest moment.

Judecătorul a constatat că acuzațiile recente nu sunt susținute de suficiente elemente probatorii care să justifice menținerea măsurii preventive.

Instanța de judecată a arătat că „în dosarul cauzei nu există minime elemente de fapt din care să rezulte comiterea de către inculpat a infracțiunilor menționate”.

Judecătorul a respins și argumentul privind presupusa intenție de alterare sau distrugere a unor mijloace de probă, apreciind că aceasta „nu este susținută de materialul probator indicat de procuror”, ci acuzațiile se bazează pe „simple supoziții ale organului de urmărire penală”.

DIICOT a contestat decizia

Judecătorii Tribunalului București au respins luni, 26 octombrie, cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv și au dispus plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar.

Procurorii au contestat hotărârea, iar contestația urmează să fie judecată de Curtea de Apel București.

Măsura arestului preventiv expiră miercuri, 28 octombrie. Contestația trebuie soluționată până la acel moment pentru ca instanța superioară să poată decide asupra măsurii preventive înainte de expirarea acesteia.

În lipsa unei hotărâri care să mențină arestarea preventivă, Călin Georgescu ar urma să fie pus în libertate, în condițiile stabilite de instanță, inclusiv cu respectarea obligațiilor aferente controlului judiciar.