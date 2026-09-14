Restricții de circulație pe A1 București-Pitești din cauza unor lucrări la podul peste râul Sabar. Anunțul CNAIR

Începând de luni, 14 septembrie, ora 11:00, autoritățile au impus restricții de circulație pe Autostrada A1 București-Pitești, în zona podului peste râul Sabar, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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„Începând de astăzi, 14.09.2026, ora 11:00, se vor institui restricții de circulație pe A1 București -Pitești, km 27 +628, Calea 1, în zona podului peste râul Sabar, pentru execuția lucrărilor de reparații și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație.

Astfel, banda de urgență și banda 1 vor fi restricționate, urmând ca circulația să se desfășoare pe banda 2”, transmite CNAIR într-o postare.

Sursa citată transmite șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră.

Tronsonul București – Pitești, parte din A1, are o lungime totală de 109,09 kilometri. Primii 95,49 de kilometri, pe traseul București – Pitești, au fost dați în exploatare în 1972. În 2007, tronsonul a fost completat cu centura ocolitoare a orașului Pitești, în lungime de 13,60 kilometri, precum și cu pasajul subteran de legătură cu DN7, în zona Bascov.

Autostrada A1 începe în București și asigură ieșirea spre granița cu Ungaria, la Nădlac, trecând prin Pitești, Sibiu, Deva, Timișoara și Arad.

Între timp, lucrările la Tunelul Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești, intră într-o nouă etapă.

Infrastructura și platforma de lansare a uriașului TBM sunt aproape de final, iar montajul „cârtiței” care va fora cele două galerii este programat să înceapă la începutul lunii octombrie.

DRDP Craiova a informat, sâmbătă, că infrastructura necesară și platforma de lansare a TBM-ului sunt finalizate în proporție de peste 80%.

„Lucrările pentru pregătirea montajului utilajului de forare a Tunelului Poiana, de pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a autostrăzii Sibiu–Pitești, avansează conform planificării. Stadiul de construire a infrastructurii necesare și platforma de lansare a TBM-ului sunt finalizate în proporție de peste 80%. La începutul lunii viitoare este programat să înceapă montajul componentelor utilajului, furnizate de producător”, a transmis DRDP Craiova.