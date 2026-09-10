Imaginile surprinse pe A1 arată momentul în care un șofer în vârstă de 73 de ani circulă pe contrasens, punând în pericol mai mulți participanți la trafic. Mașina sa este avariată, însă bărbatul nu a oprit și și-a continuat deplasarea pe autostradă.

Momentul în care un șofer de 73 de ani intră pe contrasens pe A1. Foto: Pagina de Timiș

Potrivit imaginilor surprinse în trafic, autoturismul circula pe sensul opus, iar șoferii care veneau regulamentar au încercat să se ferească din calea lui. Unul dintre aceștia nu a mai reușit să evite mașina, iar trei autoturisme au ajuns pe banda de urgență, notează Pagina de Timiș.

În urma incidentului, mașina condusă de bărbatul de 73 de ani a fost avariată. Șoferul nu a oprit însă și și-a continuat deplasarea, deși bucăți din caroserie atârnau de autoturism.

Un alt conducător auto a reușit să evite mașina în ultimul moment și a sunat la 112.

„Pe Autostrada A1, o maşină pe contrasens, pe sensul de mers spre Timişoara!”, a anunțat acesta.

Polițiștii l-au identificat ulterior pe șofer și au stabilit că acesta nu consumase alcool.

Pentru încălcările constatate, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru cinci luni.

Imaginile readuc în atenție gravitatea momentului și riscul la care au fost expuși șoferii care circulau regulamentar pe autostradă.