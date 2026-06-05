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Cei trei suspecți din dosarul Coifului de la Coțofenești au fost condamnați. Decizia instanței din Olanda

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Un tribunal olandez i-a găsit vinovați pe cei trei bărbați acuzați de furtul Coifului de la Coțofenești și a trei brățări dacice de aur, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Coiful de la Coțofenești a fost recuperat după jaful din 2025. FOTO: MNIR
Coiful de la Coțofenești a fost recuperat după jaful din 2025. FOTO: MNIR

Cei trei inculpați au fost condamnați la câte 47 de luni de închisoare. „Ținând cont de natura și de gravitatea faptelor, nu poate fi pronunțată decât o pedeapsă severă cu închisoare”, a transmis instanța într-un comunicat.

Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents din Assen și au sustras Coiful de la Coțofenești, datat în secolul al IV-lea î.Hr., precum și trei brățări dacice din aur. Obiectele aparțin Muzeului Național de Istorie a României și se aflau în Olanda în cadrul unei expoziții temporare.

Furtul a provocat o amplă dezbatere în România privind condițiile de securitate în care au fost expuse artefactele și responsabilitatea instituțiilor implicate în organizarea expoziției. Cazul a fost urmărit îndeaproape atât de autoritățile române, cât și de cele olandeze, pe fondul importanței istorice și simbolice a obiectelor furate.

Deși suspecții au fost arestați la scurt timp după furt, artefactele au fost recuperate abia câteva luni mai târziu.

La începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice. Potrivit anchetatorilor, coiful a suferit unele deteriorări. Obiectele recuperate au revenit ulterior în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României.

Potrivit AFP, recuperarea obiectelor a fost posibilă după ce autoritățile olandeze au ajuns la un acord cu doi dintre suspecți. În timpul anchetei, unul dintre cei trei inculpați a negat implicarea în spargere, însă procurorii au susținut că toți au participat la furtul și distrugerea bunurilor muzeului.

Cea de-a treia brățară dacică nu a fost găsită până în prezent.

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