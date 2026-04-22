Video Coiful de la Coțofenești va fi restaurat după furtul din Olanda. Artefactul, expus temporar cu urme de deteriorare

Celebrul Coif de la Coțofenești va intra într-un proces de restaurare, după ce a suferit deteriorări în urma furtului din Olanda, a anunțat marți directorul Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Ilie.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă organizate după readucerea în țară a coifului și a celor două brățări dacice recuperate. Întrebat dacă piesa va fi expusă în forma actuală, directorul a precizat că publicul va putea vedea artefactul chiar și cu defectele provocate de jaf.

„O să îl lăsăm așa. Această poveste este și va fi în continuare documentată, dar trebuie să intre într-un proces de restaurare. Tocmai pentru că am vrut să arătăm publicului și acest moment, am decis că va fi prezentat în această seară. De intrat în restaurare va intra în perioada următoare”, a declarat Cornel Ilie, marți seară.

Nu există nicio îndoială privind autenticitatea coifului de la Coțofenești

Legat de autenticitatea artefactelor, directorul MNIR a subliniat că nu există niciun dubiu.

„Și vă dau doar un singur element care să vă convingă, că deja s-a mai vorbit despre obiecte ca fiind copii sau ce se mai vehiculează, este deja absurd. Acea bucată de obrăzar care s-a desprins atunci când a fost scos din vitrină, scăpat din mână, ce s-a întâmplat cu el, deci s-a desprins pe urma veche de restaurare. Dacă priviți și în vitrină, pentru că noi am făcut exact această operațiune, acea zonă care este restaurată se potrivește perfect cu zona care… deci se îmbină perfect.

Dacă cineva poate să-mi spună că s-a replicat coiful din aur, dar au fost atât de maniaci, ca să zic așa, încât au restaurat și urma veche de restaurare a coifului, atunci dați-mi voie să am mari îndoieli că se putea întâmpla acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar, din punctul nostru de vedere, după ce am văzut foarte clar și am analizat și am stabilit toate detaliile, toate elementele, acestea sunt obiectele originale și noi nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”, a mai spus Cornel Ilie în conferința de presă.

Coiful de aur și cele două brățări dacice au ajuns în România

Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări dacice au ajuns marți în România, în condiții de maximă securitate. Tezaurul a fost prezentat oficial la sediul Muzeului Național de Istorie din București, în prezența reprezentanților instituției și ai Muzeului Drents, de unde au fost furate piesele.

Transportul artefactelor a fost realizat cu un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze, acestea fiind depozitate în vitrine speciale cu geam antiglonț.

La sosirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, tezaurul a fost preluat de jandarmii Batalionului 9, unitate specializată în protecția bunurilor de patrimoniu.

Furtul a avut loc pe 25 ianuarie 2025, din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea unei expoziții dedicate civilizației dacice. Autorii au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire, după care au spart vitrinele și au sustras piesele. Jaful a fost considerat unul dintre cele mai importante cazuri de furt de artă din Olanda.

Recuperarea tezaurului a fost posibilă în urma unei operațiuni sub acoperire. Potrivit procurorilor, trei ofițeri s-au dat drept cumpărători interesați și au oferit 400.000 de euro unuia dintre suspecți, reușind astfel să recupereze obiectele furate.