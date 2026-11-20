Regizorul Felix Alexa susține că nu a fost informat oficial despre încetarea contractului său de muncă de către Teatrul Național București (TNB) și afirmă că decizia anunțată de instituție pe Facebook nu produce efecte juridice.

Felix Alexa a reacționat la anunțul făcut de TNB Foto: Florin Ghioca

Felix Alexa a reacționat vineri, afirmând că raporturile sale de muncă nu au încetat și că nu a primit niciun document oficial în acest sens.

„Contractul meu de muncă nu a încetat și nu am primit nicio comunicare în acest sens. Niciun act de modificare/încetare a raporturilor de muncă nu produce efecte fără să fie comunicat angajatului”, a declarat regizorul pentru Știrile ProTV.

Acesta susține că anunțul publicat de TNB pe Facebook nu reprezintă o modalitate legală de comunicare a încetării unui contract individual de muncă și consideră că mesajele instituției au creat confuzie în legătură cu viitorul spectacolului „Tartuffe”.

Felix Alexa contestă deciziile conducerii TNB privind spectacolul „Tartuffe”

Regizorul a prezentat o cronologie a deciziilor luate de conducerea teatrului în legătură cu producția spectacolului „Tartuffe”, susținând că proiectul fusese aprobat și că repetițiile începuseră înainte de suspendarea acestuia.

Potrivit lui Felix Alexa, la 26 august 2026, managerul TNB a emis ordinul de intrare în producție a spectacolului, a cărui premieră fusese programată pentru 22 decembrie. Ulterior, la 29 septembrie, instituția a anunțat distribuția, regia și scenografia.

Din distribuție fac parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marius Manole, Alexandru Potocean, Emilia Popescu și Marcelo Cobzariu, iar scenografia este semnată de Ștefan Caragiu.

Regizorul afirmă că repetițiile au început conform dispoziției managerului, iar teatrul și persoanele implicate au făcut deja cheltuieli pentru realizarea producției.

De asemenea, pe 13 octombrie, Consiliul artistic al TNB ar fi aprobat în unanimitate spectacolul „Tartuffe” de Molière, în regia și adaptarea lui Felix Alexa. O zi mai târziu, Consiliul administrativ a hotărât angajarea regizorului pe durată determinată.

În motivarea hotărârii, conducerea teatrului a invocat notorietatea artistică a lui Felix Alexa, colaborarea îndelungată cu trupa TNB și calitatea spectacolelor realizate de acesta.

„Propunerea de angajare a domnului Felix Alexa vine ca urmare a notorietății artistice, a colaborării îndelungate cu trupa TNB, a calității artistice și a longevității spectacolelor realizate de el în TNB”, se arată în motivarea citată de regizor.

Acesta reclamă că, la 10 noiembrie, managerul teatrului a decis suspendarea repetițiilor până la 1 decembrie, fără să prezinte, susține el, o motivare în fapt sau în drept.

„Decizia de suspendare a spectacolului, pentru care s-au angajat cheltuieli și resurse umane, nu prezintă nicio motivare, în fapt sau în drept”, afirmă Felix Alexa.

Regizorul mai susține că, pe 18 noiembrie, actorii din distribuție au fost informați că spectacolul urma să fie transformat într-o lectură publică. El contestă și această variantă, întrucât adaptarea piesei îi aparține și, prin urmare, drepturile de autor îi revin.

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„Aceasta înseamnă că, nici spectacolul, nici lectura publică nu pot avea loc fără acordul meu”, a transmis regizorul.

Regizorul spune că nu există motive legale pentru concediere

Felix Alexa contestă și posibilitatea încetării contractului în perioada de probă, susținând că nu există motive legale pentru o asemenea măsură.

Acesta face referire la posibilitatea ca decizia conducerii TNB să fi fost luată în urma sugestiilor ministrului Culturii și afirmă că prevederile Codului muncii privind perioada de probă trebuie interpretate în întregime.

„Dacă doamna manager a dat curs, cumva, sugestiilor de concediere transmise de Ministrul Culturii pe motiv ca m-aș afla în perioada de probă, recomand ca acel articol din Codul muncii să fie citit în întregime, întrucât în perioada de probă poate fi concediat doar angajatul care nu corespunde profesional, dar în cazul meu, chiar angajarea s-a realizat cu argumentarea adusă de tot Consiliul de administrație și de manager, ca sunt corespunzător profesional”, a declarat regizorul.

În final, Felix Alexa afirmă că și-a asumat realizarea spectacolului și consideră că producția ar fi avut succes la TNB.

„Eu m-am angajat să realizez piesa Tartuffe și sunt sigur că ar fi un succes pentru TNB!”, a transmis acesta.

Regizorul avertizează că, dacă instituția nu va respecta contractul și munca artiștilor implicați în proiect, conducerea teatrului va trebui să își asume decizia „moral și patrimonial”.

Decizia conducerii TNB

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a anunțat, pe 19 noiembrie, că raporturile de muncă ale lui Felix Alexa au încetat începând cu 17 noiembrie 2026.

Numele regizorului a apărut într-o investigație din cadrul proiectului „Catedra de Abuz”, în care 14 studenți și foste studente au relatat experiențe asociate hărțuirii și abuzului.

Peste 1.000 de artiști au semnat ulterior o petiție prin care au cerut intervenția ministrului Culturii în cazul angajării sale la TNB.