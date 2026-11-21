Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a afirmat că instituţia a decis confiscarea unor „sume importante de bani” de la toate partidele politice parlamentare, în urma unor nereguli descoperite.

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„O să auziţi de dosare noi. Finalizăm în această lună controalele pe 2025. În paranteză, ca să înţeleagă toată lumea: în momentul când am ajuns la Autoritatea Electorală Permanentă, controalele pe anii 2023-2024-2025 erau nefăcute, din motive electorale, pentru că instituţia s-a ocupat de altceva.

Acum trebuie să facem la 275-276 de partide controale pe 3 ani de zile.(...) La sfârşitul lunii noiembrie vom da publicităţii, vom face conferinţă de presă şi vom arăta ce am constatat în anul 2025. Cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali 2024 şi 2025.

Şi veţi vedea că am decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele politice care au astăzi reprezentare parlamentară”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, într-un interviu difizat sâmbătă de Digi 24.

Ţuţuianu a precizat că neregulile au vizat depăşirea plafoanelor legale pentru donaţii şi împrumuturi, donaţii fără acte autentice şi folosirea subvenţiilor de partid pentru cheltuieli care trebuiau acoperite din surse private.

El a confirmat că au fost confiscate sume şi de la PSD.

„AEP-ul nu are acţiuni împotriva unui partid politic. AEP-ul are obligaţia să verifice legalitatea finanţării”, a spus Adrian Ţuţuianu.

Invitat luna trecută la „Interviurile Adevărul”, președintele AEP a declarat că instituția a descoperit nereguli în finanțarea mai multor partide politice, inclusiv a celor parlamentare, și că va publica lista sancțiunilor aplicate, precum și rapoartele de control.

Acesta a precizat că au fost dispuse și confiscări de sume importante, iar documentele vor fi făcute publice după anonimizarea datelor personale și ale donatorilor.

„Începând cu sfârșitul lunii octombrie, veți vedea rapoartele de control, începând cu ultimele și ne ducem până prin 2020, publicate în integralitate. (...) Anonimizăm datele care sunt ale donatorilor și datele personale. Dar le vom publica în integralitate, pentru că astăzi există obligația publicării unui raport prescurtat.”