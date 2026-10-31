Val de reacții în „cazul Felix Alexa”, regizorul acuzat de hărțuire sexuală: Spectatorii amenință cu boicotul TNB după apelul lui Tudor Chirilă. Poziția Ministerului Culturii

Deși angajarea lui Felix Alexa la TNB și acuzațiile aduse regizorului erau deja cunoscute, nimeni din lumea teatrului nu luase public poziție. După ce Tudor Chirilă le-a reproșat colegilor tăcerea, au început să apară și primele reacții.

Teatrul Naţional Bucureşti riscă să rămână cu sălile goale. Foto: TNB

Angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național din București (TNB), în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional prezentate într-o investigație jurnalistică, a stârnit reacții în lumea teatrului și în rândul publicului. Asta după ce Tudor Chirilă a criticat tăcerea colegilor de breaslă.

Regizorul Bobi Pricop și regizoarea Catinca Drăgănescu au luat public poziție, iar managerul TNB, Ada Hausvater, a explicat, într-un comunicat, motivele pentru care a decis angajarea lui Alexa. Între timp, mai mulți spectatori spun că nu vor mai merge la spectacolele instituției şi îi transmit directoarei teatrului că nu vor ca din banii lor să fie plătit un personaj controversat.

Tudor Chirilă a criticat tăcerea colegilor de breaslă

Discuția a fost readusă în atenția publică de o postare pe Facebook a actorului și cântărețului Tudor Chirilă. Acesta a criticat lipsa de reacție a artiștilor de la Teatrul Național, după angajarea lui Felix Alexa, regizor vizat de acuzații prezentate într-o investigație jurnalistică.

„(...) Dar actorii de la Național tac. Aproape nimeni nu are nicio părere. Nici cei care sunt revoltați de situație și care aprobă prin culise și felicită Cultura la dubă pentru articolul publicat, dar nici cei care ar putea eventual să-l apere pe Alexa, că probabil există și școala de gândire «avea fusta prea scurtă» sau «ce mare lucru».

Să fie frica de opinie strategia perfectă pentru ascensiune profesională? Să fie lipsa opiniei ingredientul perfect pentru cele opt ore de somn liniștit atât de necesare regenerării minții și trupului? Să fi câștigat lehamitea și scârba în fața credinței că opiniile sau protestul pot schimba ceva? Și, totuși, actorii au ieșit în stradă împotriva aberației ministrului Culturii cu pontajul de opt ore care reducea meseria de creator la un șablon de muncă în fabrică fără legătură cu realitatea”, a scris Tudor Chirilă.

„Eu nu îmi mai doresc o colaborare cu TNB”

Postarea sa a fost urmată de reacții din partea unor oameni din lumea teatrului, care au vorbit atât despre decizia conducerii TNB, cât și despre propria poziţie şi responsabilitatea instituțiilor culturale în raport cu acuzațiile de abuz.

Regizorul Bobi Pricop a anunțat că nu mai dorește să colaboreze cu Teatrul Național din București în actualul context. Numele său figurează în proiectul de management cu care Ada Hausvater a obținut un nou mandat de cinci ani la conducerea instituției, însă Pricop spune că între timp nu au existat discuții concrete privind o colaborare.

„Mesajul care se transmite către femei și tineri care au semnalat abuzul sau care se gândesc să îl denunțe este că: n-a contat și nu va conta. (...)”, a scris acesta pe Facebook, continuând:

„Abuzul de putere în relația profesor–student aproape niciodată nu ajunge în instanță, pentru că se întâmplă fără martori, între un adult cu putere și un om foarte tânăr care nu are încă nici limbajul, nici curajul, nici resursele. Ceea ce povestește Iulia Grigoriu că a trăit atunci și că trăiește acum este cutremurător. Citiți vă rog mărturiile ei”.

Bobi Pricop a explicat și de ce numele său apare în proiectul de management al actualei conduceri a TNB.

„Trebuie să spun și în ce poziție mă aflu eu. Numele meu apare în proiectul de management al doamnei manager, mă aflu printre regizorii invitați să monteze în timpul mandatului dumneaei. Asta pentru că la momentul redactării proiectului i-am confirmat telefonic dorința mea de a lucra din nou la Teatrul Național. De atunci nu a mai existat nicio discuție concretă. Până la clarificarea publică a acestei situații, eu nu îmi mai doresc o colaborare cu TNB”, spune el clar.

„Absența unei condamnări nu suspendă obligația instituției”

O poziție publică a avut și regizoarea Catinca Drăgănescu, manager interimar al Teatrului Masca.

„Responsabilitatea juridică și responsabilitatea instituțională nu sunt același lucru, iar absența unei condamnări nu suspendă obligația unei instituții de a reflecta asupra propriilor decizii, asupra riscurilor pe care acestea le implică și asupra valorilor pe care le legitimează.

Pentru că instituțiile publice de cultură au și o funcție simbolică. Ele nu produc doar spectacole, expoziții sau evenimente, produc reprezentări despre lume, modele de relaționare, ierarhii de prestigiu. Conferă autoritate. Iar prin deciziile lor transmit mesaje despre ce consideră acceptabil, despre ce sunt dispuse să tolereze și despre ale cui voci contează”, a explicat aceasta într-o postare pe Facebook.

După ce a relatat o experiență neplăcută din urmă cu mai mulți ani și a spus că regretă că nu a denunțat atunci presiunile exercitate de un director al unei instituții publice, Catinca Drăgănescu a vorbit despre mecanismele prin care autoritatea profesională poate deveni un instrument de control.

„Sunt forme diferite de abuz, cu consecințe diferite. Dar există un mecanism comun: transformarea autorității profesionale într-un instrument de control asupra celuilalt. Convingerea că, dacă deții suficientă putere, poți dispune nu doar de un proiect sau de un loc de muncă, ci și de viitorul profesional, de demnitatea și de libertatea altui om.

(...) Aceasta este una dintre problemele structurale ale teatrului românesc. Am construit și perpetuat un model de autoritate în care prestigiul artistic este adesea confundat cu dreptul de a exercita puterea discreționară. În care violența verbală poate fi justificată prin exigență, umilirea prin pedagogie, iar intimidarea prin temperament artistic, în care relațiile personale și rețelele informale ajung uneori să cântărească mai mult decât criteriile profesionale, și în care prea mulți oameni au învățat că este mai sigur să tacă”, a scris Catinca Drăgănescu.

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Explicațiile managerului TNB privind angajarea lui Felix Alexa

În urma reacțiilor apărute în spațiul public, Ada Hausvater, managerul Teatrului Național din București, a transmis un comunicat amplu în care a explicat cum a luat decizia de a-l angaja pe Felix Alexa. Aceasta susține că a ținut cont de mărturiile apărute în presă și că a făcut verificări înainte de a lua hotărârea.

Managerul a invocat, între documentele analizate, o hotărâre a Comisiei de Etică a UNATC din decembrie 2022 și certificatul de integritate comportamentală emis de Inspectoratul General al Poliției Române.

„Sunt conștientă de gravitatea acestor acuzații și consider că orice mărturie privind posibile comportamente abuzive trebuie tratată cu seriozitate, responsabilitate și respect față de persoanele implicate. Din acest motiv, am făcut verificări prealabile.

În evaluarea situației, am avut în vedere și documentele disponibile referitoare la verificările desfășurate anterior de instituțiile competente. Hotărârea Comisiei de Etică a UNATC din 21.12.2022, votată în unanimitate de membrii comisiei, studenți și cadre universitare, nu a identificat încălcări ale Codului de etică, iar certificatul de integritate comportamentală emis de Inspectoratul General al Poliției Române confirmă că Felix Alexa nu figurează în registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Aceste documente au fost analizate în limitele și cu relevanța lor juridică”, a transmis managerul TNB.

Spectatorii amenință că vor boicota Teatrul Național

Explicațiile oferite de Ada Hausvater nu au calmat spiritele în mediul online. Dimpotrivă, în comentariile publicate în legătură cu comunicatul TNB, mai mulți spectatori și-au exprimat nemulțumirea față de decizia de angajare și față de argumentele prezentate de conducerea instituției.

Unii au anunțat că vor evita de acum înainte spectacolele Teatrului Național, iar alții au cerut boicotarea instituției până când decizia va fi reconsiderată.

*„Rușine TNB! Din fericire oferta de spectacole bune în afara TNB există! Păcat, o femeie manager să banalizeze un aspect atât de grav!”

* „Sunt curioasă ce o să faceți? O să îl păziți? Va sta cineva permanent lângă el să nu o ia pe căi greșite cu alte actrițe? Sau va fi lăsat slobod? Cu toată seriozitatea analizăm și noi, cetățenii, cam ce fel de conducere are TNB care se îngrijorează serios doar de ochii lumii. Bravo, doamnă director! Nu vă scriu numele. E irelevant.”

* „O mare dezamăgire… nu am cuvinte. Când o instituție de cultură alege să ia o decizie atât de reprobabilă, apoi să o și susțină cu abnegație, este evident că lipsesc reperele morale și nu merită investit timp în proiectele respectivei instituții. Voi evita Teatrul Național pe viitor.”

* „Simt o scârbă profundă, o silă și o dezamăgire imensă citind acest comunicat. Nu doar față de decizia de a-l angaja pe Felix Alexa, ci mai ales față de modul în care Ada Hausvater încearcă să o justifice și să o îmbrace într-un discurs despre profesionalism, respect, siguranță și integritate.”

* „Mă gândesc dacă la un teatru din Londra ar fi putut face d-na manager așa ceva. Sper să aveți zero spectatori la spectacolul Tartuffe.”

* „Singura soluție ar fi să nu mai vină nimeni la TNB până reconsiderați decizia. Este absurd deja!”

* „Ar trebui să fie sălile goale până pleacă”, sunt câteva dintre mesajele publicate de spectatori în secțiunea de comentarii a comunicatului Teatrului Național.

Ministerul Culturii anunţă „toleranţă zero" în toate instituţiile din subordine

Vă reamintim că Ioana Ciocan, noul ministru al Culturii, a reacţionat ferm imediat după apariţia informaţiilor despre acuzaţiile care i se aduc regizorului Felix Alexa şi a anunţat „toleranţă zero" faţă de orice tip de abuz sau hărţuire.

Ministra Culturii anunță toleranță zero față de hărțuire și abuz, după controversele legate de angajarea regizorului Felix Alexa la TNB

„În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz și vom urmări respectarea obligațiilor legale de prevenire și combatere a acestor fapte”, a transmis Ioana Ciocan într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Reamintim că responsabilitatea conducerii instituțiilor nu se limitează la adoptarea formală a unor proceduri, ci presupune aplicarea acestora și asigurarea unui mediu profesional sigur, bazat pe respectarea demnității fiecărei persoane”, a mai transmis Ministerul Culturii într-un comunicat oficial, în care le solicită tuturor instituţiilor aflate în subordine, nu doar TNB, să verifice modul în care sunt aplicate măsurile interne de prevenire și combatere a hărțuirii la locul de muncă.

„Ministerul Culturii solicită tuturor instituțiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire și combatere a hărțuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, vă rugăm să transmiteți, în termen de 15 zile lucrătoare, o informare privind:

1. Data ultimei actualizări a ghidului și a procedurilor interne privind prevenirea și combaterea hărțuirii.

2. Modalitatea prin care acestea au fost aduse la cunoștința angajaților.

3. Persoanele sau structurile desemnate pentru primirea și soluționarea sesizărilor.

4. Măsurile adoptate pentru asigurarea confidențialității și protejarea persoanelor care formulează sesizări împotriva eventualelor represalii.

5. Activitățile de informare și instruire a personalului desfășurate în ultimele 12 luni.

Subliniem faptul că NU solicităm transmiterea informațiilor care ar permite identificarea persoanelor implicate în eventuale sesizări.

Reamintim că responsabilitatea conducerii instituțiilor nu se limitează la adoptarea formală a unor proceduri, ci presupune aplicarea acestora și asigurarea unui mediu profesional sigur, bazat pe respectarea demnității fiecărei persoane”,