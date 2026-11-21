Europarlamentarul Siegfried Mureșan, co-raportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, respinge propunerea de reducere a fondurilor prezentată de președintele Consiliului European, António Costa. Mureșan avertizează că suma propusă nu este suficientă pentru finanțarea noilor priorități ale Uniunii, precum apărarea, competitivitatea și inovarea, fără afectarea politicilor tradiționale, inclusiv agricultura și coeziunea.

Siegfried Mureșan respinge propunerile de reducere a bugetului UE. Foto: Inquam / George Călin

Eurodeputații care coordonează negocierile privind următorul Cadru Financiar Multianual (CFM) nu sunt de acord cu dimensiunea bugetului propus de António Costa, deși salută progresele înregistrate în privința identificării unor noi surse de venituri pentru bugetul comun, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.

Potrivit declarației comune a reprezentanților Parlamentului European, propunerea președintelui Consiliului ar reduce bugetul la 0,97% din venitul național brut al UE, fără a include costurile împrumuturilor contractate prin programul NextGenerationEU. Nivelul este sub cel de 1,11% din VNB convenit pentru actualul buget european în 2020.

Siegfried Mureșan: „Propunerea ne duce înapoi”

Siegfried Mureșan consideră că nivelul de finanțare propus nu ține cont de provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și ar putea pune în pericol programele deja existente.

„Pachetul de negociere ne duce înapoi, în loc să pregătească Europa pentru provocările viitorului. La 0,97% din VNB-ul UE, fără costurile împrumuturilor NextGenerationEU, propunerea președintelui Consiliului European este mult sub chiar și nivelul de 1,11% din VNB convenit pentru actualul buget al UE în 2020, în ciuda multiplelor crize cu care ne confruntăm acum”, a transmis eurodeputatul.

Acesta avertizează că fondurile prevăzute nu ar putea acoperi noile priorități europene fără să afecteze finanțarea agriculturii și a politicii de coeziune.

„Beneficiarii bugetului UE nu pot plăti prețul deciziilor statelor membre de a-și majora bugetele naționale. În timp ce bugetele naționale cresc, statele membre vor să contribuie mai puțin la Europa, așteptându-se în același timp ca Europa să ofere mai mult”, a mai declarat Mureșan.

Europarlamentarul a subliniat că Parlamentul European va negocia cu Consiliul pentru identificarea unui pachet de noi resurse proprii, însă a avertizat că acordul final nu poate fi considerat garantat.

„Aprobarea Parlamentului nu trebuie considerată de la sine înțeleasă. Obținerea unei majorități absolute pentru aprobarea bugetului este mai dificilă ca oricând. Un acord este posibil doar dacă Parlamentul este ascultat”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan vine cu un mesaj de reconciliere după atacurile lui Ciucu la adresa USR: „Vom acționa împreună. Știm că asta îi deranjează pe cei care vor să fim slabi”

Parlamentul European susține noi taxe pentru marile platforme digitale și tranzacțiile cu criptoactive

Deși resping reducerile bugetare, eurodeputații salută includerea unor propuneri privind noi surse de venituri pentru Uniunea Europeană. Printre acestea se numără o taxă aplicată marilor platforme digitale, o contribuție legată de criptoactive și o taxă asupra jocurilor de noroc și pariurilor online.

Danuše Nerudová, co-raportoare pentru resursele proprii ale UE, a descris includerea taxei digitale în noua propunere drept un progres important în negocieri.

„Salutăm includerea de către președintele Costa a taxei digitale propuse de Parlamentul European în noul său plan. Considerăm că este o descoperire importantă în negocierile care au stagnat ani de zile. Salutăm, de asemenea, solicitarea adresată Comisiei de a prezenta o propunere privind criptoactivele”, a declarat aceasta.

Nerudová susține că noile măsuri ar putea contribui la rambursarea datoriei comune contractate în timpul pandemiei și la finanțarea unor priorități precum apărarea europeană. În plus, acestea ar putea reduce diferențele fiscale dintre companiile europene și marile platforme digitale americane.

La rândul său, Sandra Gómez López, raportor al Parlamentului pentru resursele proprii, a avertizat că noile surse de venituri nu pot compensa reducerile propuse în bugetul general.

Parlamentul European cere un buget de cel puțin 1,27% din VNB

În aprilie, Parlamentul European și-a adoptat poziția privind viitorul Cadru Financiar Multianual și a solicitat un buget de 1,27% din venitul național brut al UE. Eurodeputații au cerut ca rambursarea împrumuturilor contractate pentru fondul de redresare post-pandemie NextGenerationEU, estimată la încă 0,11% din VNB, să fie asigurată separat, peste plafonul bugetar.

Parlamentul argumentează că rambursarea datoriilor din trecut nu trebuie să afecteze programele și investițiile europene.

În propunerea de negociere prezentată anterior de președinția irlandeză a Consiliului, dimensiunea bugetului coborâse deja la 1,02% din VNB. Noile reduceri ar duce nivelul sub 0,97%, potrivit estimărilor economice de toamnă ale Comisiei Europene.

Eurodeputații au propus și noi surse de venituri care ar putea aduce aproximativ 30 de miliarde de euro în bugetul comun, pentru a reduce presiunea asupra contribuțiilor statelor membre.

Adoptarea bugetului multianual al UE necesită o decizie unanimă în Consiliu și aprobarea Parlamentului European, cu votul majorității absolute a eurodeputaților.