Fabrica Dacia de la Mioveni s-ar putea confrunta cu o nouă schimbare importantă în strategia de producție a grupului Renault. Uzina din Valladolid, Spania, este luată în calcul pentru fabricarea modelului Duster, în condițiile în care fabrica din România funcționează sub capacitate, iar perspectivele privind atribuirea unor noi modele sunt incerte. Deocamdată, nu a fost luată o decizie privind mutarea sau extinderea producției SUV-ului în Spania, însă declarațiile unui vicepreședinte Renault indică faptul că această variantă este analizată.

Dacia Duster ar putea fi produs și în Spania, nu doar la Mioveni. Foto: Shutterstock

Informațiile au fost publicate de presa spaniolă, care citează declarațiile lui Christophe Dridi, responsabil de rețeaua de uzine Dacia și vicepreședinte al grupului Renault, potrivit publicației Motor.es.

Situația uzinei de la Mioveni s-a schimbat considerabil față de anii în care fabrica atingea volume record. În 2019, producția depășea 350.000 de automobile anual, iar activitatea se desfășura în trei schimburi, inclusiv sâmbăta.

În prezent, fabrica lucrează în două schimburi și un sfert, după ce la începutul anului a funcționat în trei schimburi, iar ulterior programul a fost redus la două schimburi și jumătate. Producția zilnică este de aproximativ 1.062 de mașini, față de o capacitate obișnuită de 1.300 de unități.

La Mioveni sunt asamblate în prezent doar modelele Duster și Bigster. Producția Sandero, Logan și Jogger a fost transferată în alte uzine, pe fondul costurilor și al competitivității industriale.

Conform explicațiilor oferite de Christophe Dridi, producția Bigster a crescut de la aproximativ 60.000 de exemplare la aproape 80.000. În schimb, volumele pentru Duster sunt în scădere față de perioada în care fabrica românească producea anual între 200.000 și 250.000 de unități din acest model.

Printre factorii care influențează activitatea uzinei se numără reducerea cererii și intensificarea concurenței din partea producătorilor auto chinezi.

Valladolid, principalul concurent pentru producția Duster

În strategia Renault, uzina din Valladolid pare să aibă un avantaj în competiția pentru viitoarele modele Dacia. Mioveniul nu ar urma să primească următoarele proiecte ale mărcii, iar grupul analizează posibilitatea distribuirii acestora către alte fabrici.

Christophe Dridi a indicat Valladolid drept o variantă pentru producția Duster, în detrimentul celeilalte uzine Renault din Spania, cea de la Palencia.

Oficialul a explicat că fabrica din Valladolid are deja experiență în producția modelului Captur, care folosește un proces industrial comparabil cu cel necesar pentru fabricarea SUV-ului Dacia.

Șeful Dacia, avertisment dur: producția de la Mioveni va scădea cu două cifre, iar viitorul modelelor Duster și Bigster în România nu este garantat

„Sunt similare. Nu mă refer la design, ci la procesul industrial. Dacă acolo se poate produce Captur, imaginați-vă că se poate produce și Duster!”, a declarat Christophe Dridi.

Alte fabrici Renault nu par să reprezinte variante la fel de potrivite. Uzinele din Maroc sunt orientate în principal către producția de automobile mici, în timp ce fabrica din Bursa, Turcia, funcționează deja la capacitate maximă. În plus, aceasta se află în afara Uniunii Europene, un aspect care ar putea conta în contextul strategiei „Made in Europe”.

Ce modele produce fabrica Renault din Spania

În prezent, uzina din Valladolid asamblează modelele Captur și Symbioz, în timp ce fabrica din Palencia produce Austral, Espace și Rafale.

Posibila alocare a producției Duster către Valladolid nu a fost confirmată oficial. Declarațiile lui Dridi sunt însă relevante, în condițiile în care acesta coordonează rețeaua de fabrici care produce automobile pe platforma Dacia.

La rândul său, Mihai Bordeanu, directorul Dacia, a atras atenția asupra necesității ca uzina de la Mioveni să își îmbunătățească competitivitatea. Acesta a avertizat că fabrica ar putea pierde inclusiv viitoarele generații Duster și Bigster dacă nu reușește să își consolideze poziția în cadrul grupului.

Șefa Dacia, Katrin Adt, a precizat că închiderea fabricii de la Mioveni nu este luată în calcul. Totuși, aceasta a confirmat că, în prezent, nu există un proiect nou care să poată fi anunțat pentru uzina din România. Viitoarele generații Sandero și alte modele ar urma să fie fabricate în alte unități ale grupului.

Nici fabrica din Valladolid nu este ferită de dificultăți

Deși este luată în calcul pentru producția Duster, uzina spaniolă se confruntă, la rândul ei, cu presiunea concurenței. În octombrie, reprezentanții Renault au anunțat că producția de la Valladolid a scăzut cu 20%, pe fondul competiției venite din partea automobilelor plug-in hybrid fabricate în China.

Renault a anunțat investiții de 600 de milioane de euro în Spania pentru perioada 2026-2030. Planul include atribuirea a cinci modele celor două fabrici din Valladolid și Palencia, dintre care două vor fi electrice, precum și construirea unei noi linii de producție pentru baterii la Valladolid.

Cele două uzine spaniole concurează, la rândul lor, cu fabricile Renault din Turcia și Maroc pentru atragerea unor noi proiecte.

Astfel, posibilitatea ca Duster să fie produs și în Spania rămâne, deocamdată, la nivel de variantă analizată. Pentru fabrica de la Mioveni, miza este atragerea unor noi modele și menținerea volumelor de producție într-un context în care uzinele grupului Renault concurează pentru viitoarele investiții.