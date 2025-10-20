Video Rebelii houthi au arestat 20 de angajați ai ONU. Șeful UNICEF în Yemen, printre ostatici

Rebelii houthi au arestat la Sanaa 20 de angajați ai Națiunilor Unite, inclusiv reprezentantul UNICEF în Yemen, cetățeanul britanic Peter Hawkins.

Anunțul a fost făcut duminică, 19 octombrie, de responsabili ai ONU, relatează AFP, citată de Agerpres.

Sâmbătă, rebelii care controlează Sanaa au percheziționat o clădire a ONU unde locuiesc angajații organizației internaționale în capitala Yemenului aflat în război.

„Cinci membri ai personalului național și 15 membri ai personalului internațional sunt deținuți în complexul ONU”, a declarat pentru AFP Jean Alam, purtător de cuvânt al coordonatorului rezident al ONU în Yemen.

Alți 11 angajați yemeniți au fost eliberați după ce au fost interogați, iar ONU este în contact cu houthii și cu alte părți pentru a „rezolva această situație gravă cât mai repede posibil și a pune capăt detenției întregului personal”, a mai spus acesta.

„Peter Hawkins este unul dintre cei 15 angajați internaționali reținuți în complex”, a declarat un oficial al ONU sub protecția anonimatului. O informație confirmată pentru AFP de două surse din forțele de securitate houthi.

Alam a declarat, sâmbătă, pentru AFP, că forțele houthi au intrat „fără autorizație” în complexul ONU din Sanaa.

Rebelii au mai luat cu asalt birourile ONU din Sanaa pe 31 august, reținând aproximativ zece angajați, potrivit ONU. Aceștia sunt suspectați de spionaj pentru Statele Unite și Israel, potrivit unui înalt responsabil houthi.

Liderul houthi a anunțat destructurarea uneia dintre „cele mai periculoase celule de spionaj”

Zeci de angajați ONU au fost arestați în ultimele luni în zone controlate de insurgenții yemeniți susținuți de Iran.

Liderul rebelilor, Abdelmalek al-Houthi, a afirmat, joi, într-un discurs televizat, că forțele sale au destructurat „una dintre cele mai periculoase celule de spionaj”, prezentată ca având „legături cu organizații umanitare precum Programul Alimentar Mondial și UNICEF”.

Acuzații au fost descrise sâmbătă ca fiind „periculoase și inacceptabile” de către purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stéphane Dujarric, deoarece acestea „pun în pericol grav siguranța personalului ONU și a lucrătorilor umanitari și compromit operațiunile vitale de ajutorare”.

Cei peste zece ani de război civil au aruncat Yemenul, una dintre cele mai sărace țări din Peninsula Arabică, într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, potrivit ONU.