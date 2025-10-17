Rebelii houthi au anunțat moartea șefului armatei, într-un atac „israeliano-american”

Rebelii houthi din Yemen au confirmat joi moartea șefului armatei, Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, într-un atac israelian care a vizat liderii de rang înalt ai grupării.

Miliția Houthi din Yemen a anunțat joi că un oficial militar de rang înalt a fost ucis în ceea ce a descris drept un atac aerian „israeliano-american”, fără a preciza momentul loviturii, a relatat NYT.

Într-un discurs televizat, joi, liderul houthi, Abdul-Malik al-Houthi, a dat de înțeles că, în urma armistițiului din Fâșia Gaza, rebelii se vor retrage, dar a avertizat că gruparea este pregătită să reia operațiunile militare „în cazul în care israelienii revin la agresiunea lor și la exterminarea poporului palestinian din Fâșia Gaza”.

„Regula este: «Dacă vă întoarceți, ne întoarcem și noi»”, a subliniat el.

Canalul de televiziune al-Masirah, susținut de houthi, a difuzat un reportaj despre moartea generalului al-Ghomari, descriindu-l pe acesta ca pe un „pionier” care i-a transformat pe houthi „dintr-o forță primitivă, posedând doar arme tradiționale și Kalașnikov, într-una dintre armatele avansate capabile să producă rachete hipersonice”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a revendicat asasinatul, precizând că al-Ghamari a murit din cauza rănilor suferite în atac.

Oficialul israelian a descris atacul drept „atacul primului născut”, o posibilă referire la o serie de atacuri efectuate de Israel pe 28 august, în urma cărora au fost uciși, printre alții, și prim-ministrul houthi, Ahmed al-Rahawi.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a transmis într-un comunicat: „Un alt șef de stat major din rândul liderul teroriști care urmăreau să ne facă rău a fost eliminat. Vom ajunge la toți”.

Rebelii houthi au anunțat noul șef al armatei

Agenția de știri SABA, controlată de houthi, a relatat că al-Ghamari a fost ucis împreună cu fiul său, Hussain, în vârstă de 13 ani și „mai mulți însoțitori săi”. Agenția nu a oferit detalii cu privire la momentul atacului.

SABA a anunțat că al-Ghamari va fi înlocuit de generalul-maior Yusuf Hassan al-Madani.

La momentul sancționării sale de către SUA, în 2021, anul nașterii sale era menționat fie ca 1979, fie ca 1984. Nu este dacă al-Ghamari mai are rude în viață.

„În calitate de șef al statului major general al forțelor armate Houthi, cel mai înalt comandant din structura de conducere militară Houthi, al-Ghamari este direct responsabil pentru coordonarea operațiunilor militare care au distrus infrastructura civilă și au atacat vecinii Yemenului”, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, a declarat Trezoreria SUA la momentul respectiv.

În 2021, generalul al-Ghomari a fost sancționat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru angajarea în acte care au amenințat pacea și stabilitatea Yemenului, inclusiv pentru rolul său într-o ofensivă houthi la scară largă în orașul Marib, care a exacerbat criza umanitară a țării.

De la intrarea în vigoare a armistițiului între Israel și Hamas, nu a mai avut loc niciun atac houthi asupra Israelului sau transportului comercial în Marea Roșie. Atacurile rebelilor houthi asupra navelor comerciale a dus la moartea a cel puțin nouă marinari și la scufundarea a patru nave de marfă. Ultimul atac a avut loc pe 29 septembrie și a vizat nava olandeză de marfă Minervagracht, ucigând un membru al echipajului.