Video Israelul a bombardat un port vital din Yemen, controlat de rebelii Houthi

Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roșii din Yemen, la câteva ore după ce emisese un ordin de evacuare pentru această zonă. Informația a fost difuzată de postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi.

Înaintea loviturii, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a publicat pe rețeaua X o hartă cu zonele vizate de atac. „Acesta este un avertisment urgent pentru toți cei prezenți în portul Al Hudaydah din Yemen. Pentru siguranța voastră, facem apel la toți cei aflați în port și la navele acostate acolo să evacueze imediat zona. Oricine rămâne în zonă își pune viața în pericol”, a transmis oficialul militar. Pe rețele sociale au apărut imagini și clipuri video cu momentul atacului.

Adraee a precizat că Israelul va lovi „în următoarele ore” zonele marcate, ca răspuns la activitatea militară a Houthiților din Yemen, potrivit News.ro.

Contextul conflictului

Houthiții, grup politic și militar care controlează cele mai populate regiuni din Yemen, au atacat frecvent nave în Marea Roșie, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza. Ei au lansat inclusiv rachete asupra Israelului, majoritatea fiind interceptate de apărarea israeliană.

Ca reacție, Israelul a desfășurat atacuri asupra zonelor controlate de Houthi, inclusiv asupra porturilor considerate vitale.

Luna trecută, un atac israelian la Sanaa, capitala Yemenului, a ucis premierul guvernului condus de Houthi, Ahmed al-Rahawi, alături de mai mulți miniștri.

Implicarea internațională

De la izbucnirea războiului dintre Israel și Gaza, în octombrie 2023, Houthiții au extins atacurile și asupra transportului maritim internațional din Marea Roșie și Golful Aden. Pe lângă Israel, și Statele Unite, precum și Marea Britanie, au efectuat raiduri aeriene împotriva pozițiilor Houthi din Yemen.