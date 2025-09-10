Grupul Houthi din Yemen a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Israelul desfășoară atacuri aeriene puternice asupra capitalei Sanaa.

Deocamdată nu este clar ce obiective au fost vizate și dacă există victime, potrivit agenției de presă The Associated Press.

Anees al-Asbahi, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății controlat de Houthi, și generalul de brigadă Yahya Saree, purtător de cuvânt al armatei grupării, au confirmat raidurile.

Israelul nu a comentat până în prezent acuzațiile. În trecut, armata israeliană a lansat mai multe valuri de atacuri aeriene asupra Yemenului, ca răspuns la rachetele și dronele trimise de Houthi spre teritoriul israelian.

Grupul Houthi, susținut de Iran, afirmă că acționează în sprijinul Hamas și al palestinienilor din Fâșia Gaza.

Atacul, dacă se confirmă, are loc la o zi după ce Israelul a bombardat pentru prima dată o clădire din Doha, capitala Qatarului, vizând lideri Hamas – o acțiune care a stârnit tensiuni suplimentare în regiune și care, potrivit surselor diplomatice, nu a avut aprobarea Washingtonului.

Gruparea militară Hamas a publicat lista cu persoanele ucise în urma atacului Israelului din Doha, Qatar. Potrivit grupării, echipa sa de negocieri a supraviețuit.

Hamas spune că printre cei uciși se află fiul principalului negociator al grupării, Khalil al-Hayya. Le enumeră numele astfel:

Humam Al-Hayya (Abu Yahya) – fiul lui al-Hayya

Jihad Labad (Abu Bilal) – directorul biroului lui al-Hayya

Abdullah Abdul Wahid (Abu Khalil)

Moamen Hassouna (Abu Omar)

Ahmed Al-Mamluk (Abu Malik)

A șasea persoană ucisă, spune Hamas, a fost un membru al forțelor de securitate internă din Qatar, caporalul Badr Saad Mohammed Al-Humaidi, scrie BBC.