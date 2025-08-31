Rebelii houthi din Yemen au promis că se vor răzbuna pe Israel după moartea premierului lor, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, ucis într-un atac aerian asupra capitalei Sanaa.

„Promitem lui Dumnezeu, poporului yemenit și familiilor martirilor și răniților că ne vom răzbuna. Vă așteaptă zile negre”, a avertizat Mehdi al-Machat, liderul Consiliului politic suprem al Houthi.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi, numit prim-ministru în august 2024, și mai mulți miniștri au murit joi, după ce forțele israeliene au bombardat o clădire unde aceștia se aflau în ședință. „Mai mulți dintre colegii lor au fost răniți, unii grav”, a anunțat canalul Al-Massirah, apropiat de Houthi.

Armata israeliană a confirmat sâmbătă seara că l-a ucis pe premierul houthi și „alți înalți oficiali” într-un atac asupra unei instalații care găzduia „oficiali militari și reprezentanți ai regimului terorist Houthi”. „Atacul a fost posibil datorită exploatării unei oportunități de informații și realizării unui ciclu operațional rapid, care s-a desfășurat în câteva ore”, se precizează în comunicatul armatei israeliene, potrivit CNN.

Ca reacție, rebelii au numit un prim-ministru interimar, Mohammed Ahmad Mouftah.

Escaladarea conflictului

Israelul lovește de luni de zile poziții houthi în Yemen, ca răspuns la atacurile cu drone și rachete lansate de rebeli împotriva teritoriului israelian. Deși majoritatea acestor atacuri au fost interceptate, rebelii afirmă că acționează „în solidaritate” cu palestinienii din Gaza.

Susținuți de Iran, houthiții au reluat în iulie și atacurile asupra navelor din Marea Roșie și Golful Aden, acuzându-le de legături cu Israelul.

Amenințări și represalii

În mesajul său video, Mehdi al-Machat a cerut „tuturor companiilor străine prezente în entitatea ocupantă” să părăsească Israelul „înainte de a fi prea târziu”.

Între timp, autoritățile houthi din Sanaa au arestat zeci de persoane suspectate că ar fi colaborat cu Israelul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizase deja săptămâna trecută că „regimul terorist houthi va plăti un preț foarte mare pentru agresiunea sa împotriva statului Israel”.

„Nu ne vom abate de la lupta împotriva proiectului americano-sionist și vom continua escaladarea până la încetarea agresiunii și ridicarea blocadei împotriva Gazei”, a transmis și biroul politic al Houthi.

Un conflict cu urmări devastatoare

Yemenul se află în război din 2014, iar houthiții controlează capitalei Sanaa și vaste regiuni din nord și vest. Războiul a ucis sute de mii de oameni și a transformat această țară, cea mai săracă din Peninsula Arabică, într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.