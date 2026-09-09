 Realitatea Plus, amendată din nou de CNA: 15.000 de lei pentru lipsa imparțialității și informarea incorectă | adevarul.ro
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Realitatea Plus, amendată din nou de CNA: 15.000 de lei pentru lipsa imparțialității și informarea incorectă

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Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, miercuri, postul Realitatea Plus cu amenzi în cuantum de 15.000 de lei din cauza nerespectării prevederilor privind obligativitatea asigurării informării, a imparţialităţii şi echilibrului prin favorizarea liberei formări a opiniilor.

Realitatea Plus
Realitatea Plus, amendată de CNA Foto: Captură video/Realitatea plus

Potrivit unui comunicat al CNA, miercuri Consiliul  a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite şi a decis să aplice mai multe sancţiuni.

Astfel, a fost aplicată o amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru emisiuni difuzate în perioada 1-27 aprilie, fără a se ţine cont de prevederile art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora „În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică".

La stabilirea sancţiunii s-au avut în vedere emisiunile: „Culisele statului paralel" - ediţiile din 1, 5, 9 aprilie; „Breaking News" din 4 şi 11 aprilie; emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în 8 aprilie; emisiunea „Tunurile pe politicieni" din 10 aprilie; „Plus Matinal" din 17 şi 20 aprilie; „Deschide lumea" din 24 aprilie.

Totodată, s-a dat o amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus, deoarece la difuzarea ediţiilor din 17 iunie ale emisiunilor „Lupta pentru România", „Prime Time News" şi „Culisele statului paralel" nu au fost respectate dispoziţiile art. 82 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

Potrivit articolului invocat, În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă".

CNA precizează că printre titlurile afişate s-au regăsit: „Surse, Acuzaţii: Înţelegere Magyar - Bolojan pentru Neptun Deep", „Surse: Bolojan s-a înţeles cu UDMR în schimbul gazelor".

Tot CNA a dat somaţie publică postului B1 TV pentru nerespectarea prevederilor art. 130 alin. (1) din Cod la difuzarea emisiunii „Hai cu noi" din 10 mai („Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre").

În aceeaşi şedinţă, ca urmare a sesizărilor primite pentru conţinutul audiovizual din mediul online, constatând nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor", Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru materiale audiovizuale identificate pe platformele:

TikTok, conturile:

- 29denis1, 60m.media.group (2 materiale), anchetatorii3, daniel.moldovan8, dmx990, dorelneagu0, observator.politic, romania.politica (2 materiale), soricelbloc, user5521000991953marianr, Georgiana Onişor;

Facebook, profilurile:

- 5news.RO, Gazetarii.RO, Observator Politic, Romania Politica, Irina Olariu.

Totodată, pentru încălcarea dispoziţiilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, respectiv, art. 51 alin. (2) („Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe") şi art. 52 alin. (1) („Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea şi/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a autorilor crimelor şi abuzurilor acestor regimuri, precum şi denigrarea victimelor acestora"), Consiliul a decis să emită o decizie privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru un material audiovizual identificat pe profilul de Facebook Dumitru Flucus. Acest material a fost identificat şi pe contul de TikTok al utilizatorului angel.draganoiu.

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