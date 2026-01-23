search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Derapajele de la Realitatea Plus, amendate de CNA: titluri alarmiste și acuzații de asasinate

0
0
Publicat:

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aplicat mai multe amenzi postului Realitatea Plus pentru că emisiunile difuzate în octombrie 2025 au încălcat principiile echilibrului și imparțialității, dar și din cauza unor titluri.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit CNA, au fost date două amenzi mari, una propusă de Mircea Toma, membru CNA, de 100.000 de lei, iar a doua a venit la propunerea Dorinei Rusu, de 30.000 de lei. Sancţiunile au fost votate de majoritatea membrilor prezenţi, cu excepţia celor doi numiţi de PSD în CNA, Georgică Severin şi Monica Gubernat, scrie Pagina de Media.

„M-am uitat la emisiunile pe care le-am reţinut din cele multe pe care le-am vizionat şi viciul comun pe care îl identific este încălcarea principiului echilibrului şi al imparţialităţii. Nimic din ceea ce se întâmplă în aceste emisiuni nu asigură imparţialitate, dimpotrivă.

E vorba de un cor aliniat să spun ideologic sau valoric în lupta împotriva unui adversar care este tot ce înseamnă guvernare, stat, orice altă entitate politică socială sau culturală care nu se aliniază unor principii asumate de suveranişti. Vorbesc aici despre programe politice nu despre emisiuni de televiziune. (...)

Nu există punct de vedere alternativ. Este un viciu fundamental şi foarte grav din punctul meu de vedere. Un viciu care produce distrosiuni în viaţa socială şi politică a ţării”, a subliniat Mircea Toma.

Cum s-au împărţit amenzile:

Amenda de 100.000 de lei a fost pentru emisiunile: 

  • „Culisele statului paralel” (ediţiile din 09, 15, 20 şi 26.10.2025),
  • „100%” (10 şi 21.10.2025),
  • „Raport de zi” (20.10.2025),
  • „Prime Time News” (21.10.2025),
  • „Plus Matinal” (21.10.2025),
  • „Day Time News”
  • „Lupta pentru România” (23.10.2025), la difuzarea cărora au fost încălcate dispoziţiile art. 84 alin. (1) şi, după caz, cele ale art. 43 alin. (5);

Amendă de 30.000 de lei a fost votată pentru emisiunile „Culisele statului paralel” din 23 şi 27.10.2025 şi pentru ediţia din 22.10.2025 a emisiunii „100%”.

Printre titlurile afişate: „Şeful statului major: românii din diaspora vor apăra ţara”; „Declaraţii halucinante, diaspora luată cu forţa în armată” („Culisele statului paralel” din 23.10.2025).

Afirmaţii ale invitatului: „În închisorile din România, asasinatul este una dintre tehnicile pe care le foloseşte Serviciul Român de Informaţii (...) A fost o perioadă cu multe asasinate, unele dintre ele nu le cunoaştem, despre altele ştim, alte au fost încercări de asasinat şi această echipă Coldea, Kovesi şi cu tot sistemul pe care l-au creat au recurs la asasinate în închisori” („Culisele statului paralel” din 27.10.2025).

„E vorba de o ticăloşie dusă la extrem a preşedintelui României şi primului ministru care, în acest moment, şi-au luat ca sarcină să acopere vinovatul Distrigaz, care este acţionariat principal statul francez, deci să salveze statul francez de responsabilitate” (100% din 22.10.2025).

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Diferenţa dintre expat şi imigrant. Mulţi fac confuzie între termeni
playtech.ro
image
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Accesarea aplicației iHidro, afectată
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!