Derapajele de la Realitatea Plus, amendate de CNA: titluri alarmiste și acuzații de asasinate

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aplicat mai multe amenzi postului Realitatea Plus pentru că emisiunile difuzate în octombrie 2025 au încălcat principiile echilibrului și imparțialității, dar și din cauza unor titluri.

Potrivit CNA, au fost date două amenzi mari, una propusă de Mircea Toma, membru CNA, de 100.000 de lei, iar a doua a venit la propunerea Dorinei Rusu, de 30.000 de lei. Sancţiunile au fost votate de majoritatea membrilor prezenţi, cu excepţia celor doi numiţi de PSD în CNA, Georgică Severin şi Monica Gubernat, scrie Pagina de Media.

„M-am uitat la emisiunile pe care le-am reţinut din cele multe pe care le-am vizionat şi viciul comun pe care îl identific este încălcarea principiului echilibrului şi al imparţialităţii. Nimic din ceea ce se întâmplă în aceste emisiuni nu asigură imparţialitate, dimpotrivă.

E vorba de un cor aliniat să spun ideologic sau valoric în lupta împotriva unui adversar care este tot ce înseamnă guvernare, stat, orice altă entitate politică socială sau culturală care nu se aliniază unor principii asumate de suveranişti. Vorbesc aici despre programe politice nu despre emisiuni de televiziune. (...)

Nu există punct de vedere alternativ. Este un viciu fundamental şi foarte grav din punctul meu de vedere. Un viciu care produce distrosiuni în viaţa socială şi politică a ţării”, a subliniat Mircea Toma.

Cum s-au împărţit amenzile:

Amenda de 100.000 de lei a fost pentru emisiunile:

„Culisele statului paralel” (ediţiile din 09, 15, 20 şi 26.10.2025),

„100%” (10 şi 21.10.2025),

„Raport de zi” (20.10.2025),

„Prime Time News” (21.10.2025),

„Plus Matinal” (21.10.2025),

„Day Time News”

„Lupta pentru România” (23.10.2025), la difuzarea cărora au fost încălcate dispoziţiile art. 84 alin. (1) şi, după caz, cele ale art. 43 alin. (5);

Amendă de 30.000 de lei a fost votată pentru emisiunile „Culisele statului paralel” din 23 şi 27.10.2025 şi pentru ediţia din 22.10.2025 a emisiunii „100%”.

Printre titlurile afişate: „Şeful statului major: românii din diaspora vor apăra ţara”; „Declaraţii halucinante, diaspora luată cu forţa în armată” („Culisele statului paralel” din 23.10.2025).

Afirmaţii ale invitatului: „În închisorile din România, asasinatul este una dintre tehnicile pe care le foloseşte Serviciul Român de Informaţii (...) A fost o perioadă cu multe asasinate, unele dintre ele nu le cunoaştem, despre altele ştim, alte au fost încercări de asasinat şi această echipă Coldea, Kovesi şi cu tot sistemul pe care l-au creat au recurs la asasinate în închisori” („Culisele statului paralel” din 27.10.2025).

„E vorba de o ticăloşie dusă la extrem a preşedintelui României şi primului ministru care, în acest moment, şi-au luat ca sarcină să acopere vinovatul Distrigaz, care este acţionariat principal statul francez, deci să salveze statul francez de responsabilitate” (100% din 22.10.2025).