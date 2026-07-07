Încă o lovitură pentru Realitatea Plus, după scăderea audiențelor: CNA suspendă, din nou, emisia

Realitatea Plus primește o nouă sancțiune din partea CNA, într-o perioadă în care postul se confruntă cu scăderi de audiență și probleme cu contractele de publicitate care îi aduceau bani.

După ce vedeta postului de televiziune, Anca Alexandrescu, a confirmat scăderea audiențelor Realitatea Plus, postul de televiziunea primește o nouă lovitură, de această dată din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

Realitatea Plus va trebui să difuzeze timp de trei ore, în intervalul 18.00-21.00, exclusiv textul deciziei de sancționare, după ce CNA a constatat mai multe încălcări ale legislației audiovizuale în emisiuni difuzate în luna februarie 2026.

Decizia a fost luată în ședința publică din 7 iulie 2026, după ce membrii CNA au analizat 34 de rapoarte întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a unor sesizări primite de instituție și a unor autosesizări privind emisiuni difuzate de postul Realitatea Plus în perioada 1-25 februarie 2026.

Mircea Toma, membru CNA, a justificat sancțiunea prin prezenţa consistentă a lui George Simion, cu un discurs lung, electoral, difuzarea intensă a imaginilor de la proteste, fie imagini de actualitate, fie imagini generice. „Moderatoarea mobilizează la proteste. A fost o săptămână întreagă de apel la mobilizare pentru protest în toată ţara. În loc de a fi un post de televiziune, aici avem de-a face cu toate aceste emisiuni cu un mecanism politic de mobilizare a publicului, cu mesaje electorale: trebuie să se organizeze alegeri noi, trebuie să le câştige cine merită să le câştige, AUR este prezent cu mobilizare pentru mitinguri pentru toată ţara. Partea de televiziune e uitată în emisiunile 100% şi în câteva intervenţii izolate în afara acestui fluviu de susţinere, de supradoză de Călin Georgescu, George Simion, AUR şi Alexandra Păcuraru”, a argumentat Mircea Toma.

Potrivit comunicatului postat pe pagina oficială a CNA, postul a încălcat prevederi din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și din Codul de reglementare a conținutului audiovizual referitoare la obligația furnizorilor de servicii media de a asigura informarea corectă a publicului, echilibrul dezbaterilor și separarea clară dintre opinii și fapte.

Consiliul a invocat încălcarea mai multor articole din Codul audiovizual potrivit cărora televiziunile trebuie să prezinte corect faptele și evenimentele, să asigure pluralismul opiniilor în programele de interes public și să ceară dovezi atunci când invitații formulează acuzații la adresa unor persoane sau instituții.

În aceeași ședință, CNA a decis și sancționarea societății SC PHG MEDIA INVEST SRL, compania care operează postul Realitatea Plus, cu o amendă de 10.000 de lei.

Amenda a fost aplicată pentru încălcarea articolului 54 alineatul (2) din Legea audiovizualului, care prevede că furnizorii de servicii media trebuie să solicite acordul CNA atunci când apar modificări în documentele și datele declarate anterior Consiliului.

Totodată, CNA a decis emiterea unei decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materialul audiovizual intitulat „România tot mai bolnavă? Cristi Filip, vine cu o perspectivă profundă”, publicat în 20 mai 2026 pe canalul de YouTube „Vocea Libertăţii cu Mihail Neamţu”.

Potrivit CNA, materialul respectiv încalcă prevederile Codului de reglementare a conținutului audiovizual privind comunicările comerciale audiovizuale și promovarea anumitor produse sau tratamente.

Anca Alexandrescu a pierdut publicul fidel după cearta cu Călin Georgescu

Sancțiunea CNA vine într-o perioadă în care Realitatea Plus se confruntă cu o scădere a audiențelor și cu dificultăți legate de veniturile din publicitate.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” și una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului, a vorbit recent despre situația financiară a televiziunii, după diminuarea audiențelor programului său.

Într-o încercare disperată de a menţine aparenţa că pierderea unui segment important de telespectatori nu este gravă, în emisiunea difuzată duminică seara, 5 iulie, aceasta a susținut că succesul de audiență a fost, în cele din urmă, „un măr otrăvit”, deoarece a adus vizibilitate, dar postul a pierdut foarte multe contracte de publicitate, din cauza lui Călin Georgescu.

Declarațiile au venit după publicarea unor date privind audiența emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Potrivit cifrelor prezentate de Paginademedia.ro, ediția difuzată joi, 2 iulie, a fost urmărită de aproximativ 108.000 de telespectatori, cel mai scăzut nivel din ultima lună și aproape jumătate față de audiența obișnuită a emisiunii.

Scăderea audiențelor a apărut imediat după ce Realitatea Plus a anunțat că nu va mai difuza nimic legat de Călin Georgescu până când acesta nu își va prezenta scuze publice. Decizia a venit după un schimb tensionat de replici în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, în care Călin Georgescu a făcut referiri explicite la caracterul Ancăi Alexandrescu.