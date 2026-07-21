Realitatea Plus a mai primit o amendă consistentă de la CNA. Ce prevederi ar fi încălcat postul de televiziune

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, marţi, postul Realitatea Plus cu o amendă de 200.000 de lei, din cauza încălcării prevederilor referitoare la informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor.

Potrivit unui comunicat al Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice, rapoartele analizate au fost întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 4 - 31 martie.

La stabilirea sancţiunii s-au avut în vedere atât promovarea excesivă a fostului candidat la alegerile prezidenţiale din 2024, Călin Georgescu, cât şi modul de prezentare a unor subiecte de interes public, precum sprijinul acordat de statul român Ucrainei şi activitatea politicienilor din Uniunea Salvaţi România.

CNA aminteşte o serie de exemple de titluri şi afirmaţii pe temele menţionate: "Acum: Călin Georgescu, în mijlocul românilor"; "Acum: televiziunea poporului, alături de Georgescu şi susţinătorii lui"; "Acum: Georgescu dă mâna cu oamenii care au venit să planteze"; "Acum: Georgescu a pus mâna pe lopată. Acţiune-eveniment"; "Georgescu: mesajul e aşa: suntem ce suntem şi nu vom fi decât ceea ce suntem"; "Mesajul lui Georgescu pentru români de ziua lui"; "Manevrele sistemului în cazul lui Călin Georgescu dezvăluiri incendiare"; "Ce spune Georgescu despre eliminarea sa"; "...toate companiile, indiferent că sunt companii profitabile sau nu sunt profitabile, vor să ajute Ucraina cu foarte mulţi bani în timp ce copiii din România, o mare parte a copiilor din România se culcă seara fără să mănânce, pensionarii nu-şi mai au medicamente"; "Acest cancer pe care îl reprezintă USR-ul trebuie extirpat! Trebuie să dispară acest partid. Chiar ar trebuie să dispară. Deci sunt mai rău decât comuniştii. (...) Toţi au în declaraţii de avere sume uriaşe, mulţi dintre ei nu le justifică. Toţi sau aproape toţi au studii îndoielnice sau n-au deloc şi au minţit în CV-uri".

Conform prevederilor Art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, "toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor".

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru patru materiale audiovizuale publicate pe Facebook (Dr. Ioana Vitamina), Instagram (ioanavitamina), TikTok (ioanavitamina), YouTube (Dr. Ioana).

Constatând încălcarea dispoziţiilor art. 153 alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit căruia "este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, medicamente, tratamente medicale, produse homeopate, dispozitive medicale şi suplimente alimentare", Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru materialele vizionate.