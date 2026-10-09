Reacția Parchetului General la proiectul de lege care elimină închisoarea pentru deținerea de droguri pentru consum propriu

Parchetul General se opune proiectului de lege depus în Parlament care prevede înlocuirea pedepsei cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu cu o amendă contravențională între 1.000 și 3.000 de lei.

Procurorul general Cristina Chiriac Foto: FB Mnisterul Public

Într-un punct de vedere transmis vineri, octombrie, procurorul general Cristina Chiriac arată că Ministerul Public are o poziție nefavorabilă față de inițiativa legislativă, apreciind că reducerea semnificativă a sancțiunilor penale ar putea afecta combaterea fenomenului drogurilor.

„Modificarea regimului sancţionator aplicabil deţinerii de droguri pentru consum propriu, în sensul diminuării semnificative a sancţiunilor penale, nu constituie, în actualul context social şi infracţional, o soluţie legislativă oportună”, transmite Parchetul General.

Instituția avertizează că o astfel de schimbare riscă să ducă la „slăbirea instrumentelor de prevenire şi combatere a fenomenului drogurilor” și susține că actualul context social impune menținerea unui cadru penal eficient.

Argumentul sănătății publice

Parchetul General invocă în primul rând impactul consumului de droguri asupra societății, susținând că problema depășește sfera strict individuală.

„Consumul ilicit de droguri reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, ale cărei consecinţe depăşesc sfera interesului individual, afectând familiile, comunităţile şi, în mod deosebit, minorii şi tinerii”, se arată în document.

Procurorii consideră că „o relaxare a regimului sancţionator, în absenţa unor studii de impact şi a unor mecanisme alternative funcţionale, riscă să afecteze coerenţa politicii naţionale antidrog”.

„Cererea de droguri contribuie la susținerea pieței ilicite”

Un alt argument invocat este legătura dintre consum și rețelele de trafic.

„Deţinerea de droguri pentru consum propriu nu poate fi examinată exclusiv ca o conduită individuală, desprinsă de mecanismele de aprovizionare şi distribuţie. Cererea de droguri contribuie la susţinerea economică a pieţei ilicite”, susține Ministerul Public.

Potrivit procurorilor, activitățile de achiziționare și deținere pot reprezenta puncte de plecare pentru identificarea distribuitorilor de droguri, iar diferențierea dintre consumator și traficant „nu justifică, prin ea însăşi, diminuarea generalizată a răspunderii penale”.

Parchetul: Actuala lege permite deja individualizarea sancțiunilor

Instituția mai susține că legislația actuală oferă suficiente instrumente pentru diferențierea situațiilor în funcție de gravitatea faptei și de profilul persoanei cercetate.

„Reglementarea actuală permite diferenţierea tratamentului sancţionator în funcţie de natura substanţelor, gravitatea concretă a faptei şi circumstanţele personale ale autorului”, arată punctul de vedere.

Proiect de lege: Deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea fi sancționată doar cu amendă

În acest context, procurorii consideră că „nu rezultă că diminuarea limitelor de pedeapsă ar reprezenta singura sau cea mai eficientă soluţie pentru evitarea unor consecinţe penale disproporţionate”.

Avertisment privind efectele asupra anchetelor

Parchetul General avertizează și asupra impactului pe care modificarea limitelor de pedeapsă l-ar putea avea asupra urmăririi penale.

„O intervenţie legislativă care urmăreşte exclusiv reducerea sancţiunilor, fără evaluarea efectelor asupra activităţii de urmărire penală, poate genera dificultăţi de aplicare şi poate diminua eficienţa răspunsului judiciar”, se arată în document.

Consumatorii trebuie sprijiniți, dar fără renunțarea la sancțiunile penale

Ministerul Public susține necesitatea separării clare între consumatori și traficanți și afirmă că persoanele dependente trebuie să beneficieze de tratament și servicii de reintegrare.

„Consumatorii, în special cei care prezintă dependenţă, trebuie să beneficieze de acces efectiv la servicii medicale, consiliere, tratament şi reintegrare socială”, arată procurorii.

Totuși, instituția consideră că măsurile terapeutice și cele penale trebuie să funcționeze concomitent: „orientarea către măsuri terapeutice şi de prevenire nu presupune, în mod necesar, reducerea sancţiunilor penale”.

Parchetul General anunță că formulează „un punct de vedere nefavorabil adoptării propunerii legislative în forma analizată” și pledează pentru „menţinerea unui cadru penal coerent şi eficient, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme reale de prevenire, tratament şi reintegrare a consumatorilor”.

Controverse pe marginea proiectului

Amintim că Patriarhia Română și-a exprimat joi, 8 octombrie, îngrijorarea față de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte legate de deținerea de droguri pentru consum propriu, solicitând autorităților „discernământ și responsabilitate”.

Proiectul de lege depus miercuri la Senat propune o reformă radicală a legislației privind consumul de droguri în România și a stârnit o serie de controverse.

Inițiativa semnată de Victoria Stoiciu (plecată din PSD), Cristian Ghinea (USR) și Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL), prevede, printre altele, ca deținerea de droguri pentru consum propriu să fie sancționată contravențional și introduce o distincție mai clară între consumatori și traficanți.



Criminologul Vlad Zaha îl consideră cel mai amplu proiect de modificare a legislației drogurilor din istoria democratică a României și susține, într-o analiză pentru „Adevărul”, alături de Victoria Stoiciu, că actualul sistem are nevoie de o reformă profundă.