O dispută privind proprietatea asupra unor mici insule de pe râul Rio Grande riscă să tensioneze relațiile dintre Statele Unite și Mexic. Autoritățile din Texas susțin că nouă insule aflate în apropierea frontierei aparțin statului american, deși delimitarea graniței dintre cele două țări este reglementată printr-un tratat internațional vechi de peste 170 de ani, scrie The Atlantic.

Insule cu statut juridic neclar Foto: X@larazontampico

Până de curând, Statele Unite și Mexicul păreau să nu aibă divergențe majore în privința traseului frontierei comune. Situația s-a schimbat după ce Dawn Buckingham, comisarul pentru administrarea terenurilor din Texas, a anunțat că statul revendică nouă insule acoperite de vegetație de pe Rio Grande.

Potrivit acesteia, terenurile, care însumează aproximativ 27 de hectare, aveau un statut juridic neclar. După ce a primit o solicitare din partea Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei al SUA (CBP), instituția condusă de Buckingham a analizat documentele disponibile și a concluzionat că insulele aparțin Texasului.

Oficialul a declarat că terenurile, considerate importante din punct de vedere strategic, vor putea fi supravegheate și protejate de autoritățile statale și federale.

Anunțul a provocat nedumerire la Ciudad de Mexico, unde oficialii considerau că delimitarea frontierei fusese stabilită cu mult timp în urmă.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a sugerat că revendicarea americană ar putea avea legătură cu interese politice interne din Texas, unde au loc alegeri.

„Sunt în plină campanie electorală și susțin că aceste insule aparțin acum Texasului. Dar nu este așa”, a declarat ea.

De ce sunt importante insulele de pe Rio Grande

Insulele de pe Rio Grande au reprezentat de multă vreme o problemă pentru patrulele americane de frontieră.

Autoritățile susțin că traficanții de droguri și rețelele care facilitează trecerea ilegală a frontierei folosesc aceste terenuri ca puncte de tranzit și ascunzători.

Acoperite de stufăriș înalt, insulele oferă un loc discret pentru supravegherea mișcărilor de-a lungul graniței. În trecut, unele dintre ele au fost folosite pentru depozitarea cocainei sau ca adăposturi temporare pentru persoane urmărite de autorități.

Rudy Karisch, fost șef al sectorului Rio Grande Valley al Poliției de Frontieră americane, spune că insulele au reprezentat întotdeauna o provocare pentru agenți.

„Primul lucru la care m-am gândit a fost: de ce nu putem să le dragăm și să scăpăm de ele?”, a povestit acesta.

Problema este însă mai complicată decât pare.

Insulele s-au format treptat, pe măsură ce râul și-a modificat cursul, transportând sedimente și modelând noi porțiuni de uscat.

Un tratat din 1848 stabilește frontiera

Tratatul de la Guadalupe Hidalgo, semnat în 1848 după războiul dintre Statele Unite și Mexic, stabilește că frontiera dintre cele două țări urmează mijlocul Rio Grande, de-a lungul celui mai adânc canal al râului.

Însă, deoarece cursul apei se modifică în timp, și poziția exactă a frontierei poate suferi schimbări.

De-a lungul anilor, eroziunea și depunerile de sedimente au modificat suprafețele de teren de pe ambele maluri, unele teritorii trecând în mod natural de la o țară la alta.

Astfel de situații au fost soluționate, în general, prin negocieri între cele două state.

În 1889, Statele Unite și Mexicul au înființat Comisia Internațională de Frontieră, redenumită ulterior Comisia Internațională pentru Frontiere și Ape (IBWC). Instituția are rolul de a gestiona disputele teritoriale și problemele legate de resursele de apă comune.

De-a lungul secolului al XX-lea, modificările naturale ale cursului râului au dus la numeroase ajustări ale frontierei, fără să provoace, de regulă, crize diplomatice majore.

De această dată, însă, decizia autorităților din Texas pare să reprezinte o revendicare unilaterală, ceea ce ridică întrebări privind respectarea acordurilor bilaterale.

O revendicare cu implicații politice

Dawn Buckingham a declarat că solicitarea privind insulele a fost primită în octombrie 2025, când autoritățile federale au cerut verificarea statutului juridic al 28 de insule de pe Rio Grande.

Potrivit acesteia, incertitudinea privind proprietatea terenurilor poate crea probleme în stabilirea competenței autorităților de aplicare a legii.

„Atunci când proprietatea nu este clară, poate apărea incertitudine cu privire la agențiile de aplicare a legii din fiecare țară care au autoritatea de a accesa și utiliza acel teren”, a explicat Buckingham.

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Oficialul a precizat că nu încearcă să modifice frontiera internațională și nici să înlocuiască atribuțiile Comisiei Internaționale pentru Frontiere și Ape.

Ea susține că demersul urmărește doar stabilirea drepturilor de proprietate ale statului Texas asupra terenurilor respective.

Totuși, nu este clar cum ar putea revendicarea unor teritorii aflate într-o zonă de frontieră să nu aibă consecințe asupra delimitării graniței, dacă acestea nu sunt deja considerate parte a teritoriului american.

Buckingham a mai fost implicată în inițiative legate de securizarea frontierei. În 2024, ea a cumpărat în numele statului aproximativ 1.400 de acri de teren în apropierea graniței, despre care a sugerat că ar putea fi folosiți pentru amenajarea unui centru destinat procesării persoanelor deportate.

În alte situații, oficialul a criticat unele dintre politicile administrației Trump, susținând, de exemplu, că ridicarea unui zid de frontieră nu este necesară în regiunea Big Bend din vestul Texasului.

Mexicul avertizează asupra încălcării acordurilor

Autoritățile mexicane sunt obișnuite cu declarațiile și amenințările unor oficiali americani privind posibile acțiuni unilaterale la frontieră.

Donald Trump a sugerat în trecut că ar putea trimite trupe americane în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri. Cu toate acestea, revendicarea unor teritorii de peste graniță reprezintă o situație diferită.

De peste un secol, disputele privind frontiera și apele comune au fost gestionate prin intermediul Comisiei Internaționale pentru Frontiere și Ape, cu sediile în El Paso și Ciudad Juárez.

Un oficial mexican, citat de publicația care a relatat cazul, a declarat că reprezentanții Mexicului din cadrul comisiei au fost luați prin surprindere de anunțul autorităților texane.

Acesta a subliniat că mecanismul de soluționare a disputelor funcționează de 137 de ani și că nu ar trebui abandonat.

Dawn Buckingham a afirmat că agenții de aplicare a legii vor putea patrula insulele, le vor putea inspecta și vor putea elimina eventualele activități ilegale.

Nu este clar dacă autoritățile au trimis deja agenți pe terenurile revendicate. O eventuală intervenție pe un teritoriu care nu aparține oficial Statelor Unite ar putea încălca acordurile în vigoare.

Schimbare la conducerea instituției care revendică insulele

Disputa a fost complicată și de rezultatul alegerilor din Texas.

Dawn Buckingham a pierdut scrutinul din această lună în fața democratului Benjamin Flores, care urmează să preia conducerea Oficiului General pentru Administrarea Terenurilor din Texas.

Flores, un crescător de porci născut și crescut în Ciudad de Mexico, a declarat că are îndoieli cu privire la modul în care a fost făcută revendicarea.

„Să afirmi că aceste insule aparțin acum Texasului, fără să respecți un acord bilateral, este o abordare destul de lipsită de considerație”, a spus el.

Acesta a adăugat că există proceduri pentru soluționarea unor asemenea dispute și că intenționează să le respecte.

Noul responsabil a anunțat, de asemenea, că va analiza modul în care a fost realizată achiziția și cheltuielile implicate, pentru a identifica eventuale nereguli sau risipă de bani publici.

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O dispută locală într-un context bilateral tensionat

Miza depășește însă cele nouă insule.

În fiecare minut, mărfuri în valoare de peste un milion de dolari traversează frontiera dintre Statele Unite și Mexic. De-a lungul timpului, relațiile comerciale strânse au fost considerate un factor care ar putea contribui la stabilitatea politică dintre cele două țări.

În timpul administrației Donald Trump, însă, relațiile bilaterale au fost marcate de tensiuni repetate, în special în privința migrației și a combaterii traficului de droguri.

Președintele american a avertizat recent, pe platforma Truth Social, că noi caravane de migranți s-ar pregăti să traverseze ilegal Mexicul în direcția Statelor Unite.

Totodată, Trump l-a promovat în funcția de șef de cabinet de la Casa Albă pe Stephen Miller, unul dintre principalii săi consilieri, cunoscut pentru pozițiile dure privind imigrația și pentru susținerea unor operațiuni militare împotriva cartelurilor mexicane.

Miller a discutat în repetate rânduri cu ambasadorul american din Ciudad de Mexico despre situația trecerilor ilegale ale frontierei.

În același timp, acesta a susținut că granița este acum securizată, distribuind recent imagini cu o porțiune liniștită a râului Rio Grande, nu departe de insulele aflate în centrul disputei.

Pentru moment, Casa Albă nu a comentat direct revendicarea teritorială. Rămâne de văzut dacă noua administrație din Texas va continua demersul și dacă disputa va ajunge să fie soluționată prin mecanismele diplomatice care au funcționat între cele două țări timp de peste un secol.