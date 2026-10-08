Patriarhia avertizează asupra dezincriminării consumului de droguri: „Nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar fi un fapt lipsit de de gravitate”

Patriarhia Română și-a exprimat joi, 8 octombrie, îngrijorarea față de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte legate de deținerea de droguri pentru consum propriu, solicitând autorităților „discernământ și responsabilitate”.

Patriarhia îndeamnă la discernământ în privința proiectului privind dezincriminarea drogurilor Foto: Patriarhia Română

Într-un comunicat publicat pe site-ul agenției sale de presă, Basilica.ro, Patriarhia precizează că orice modificare legislativă în domeniu trebuie să aibă în vedere „cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității”.

Patriarhia subliniază că o atenție specială trebuie acordată copiilor și tinerilor, considerați o categorie vulnerabilă, aflată într-o etapă a vieții în care are nevoie de repere morale și modele sănătoase și atrage atenția că nicio schimbare a legislației „nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc”.

Potrivit Patriarhiei Române „prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna”, indiferent de soluțiile legislative avute în vedere.

„Multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin”

Comunicatul avertizează asupra fenomenului traficului de droguri și asupra celor care profită de vulnerabilitatea consumatorilor:

„În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității

Experiența pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală şi ajutorare fraternă”.

Patriarhia Română își exprimă speranța că dezbaterea publică privind proiectul de lege va avea ca obiectiv principal „sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri”.