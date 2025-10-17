Video Semnalul ignorat care a dus la tragedie. Explozia din Rahova, cel mai probabil de la gaze. Ce trebuie să faci când simți miros în casă

Deși investigațiile sunt în curs, acumularea de gaze este cea mai probabilă cauză a exploziei de pe Calea Rahovei. De altfel, oamenii din zonă semnalaseră încă de joi mirosul puternic și sunaseră la compania de distribuție gaze. Colonelul Cristian-Mihai Buhăianu, de la ISU Mureș, vine cu recomandări despre ce trebuie să facem dacă simțim miros de gaze în locuință.

Mirosul de gazul este asemănător cu cel de ouă stricate sau sulf. În cazul în care simțim un asemenea miros, există o serie de recomandări de urmat:

✅ NU aprinde lumina, chibrituri sau aparate electrice – o simplă scânteie poate provoca o explozie.

✅ Închide imediat robinetul de gaz (cel de la aragaz și, dacă e sigur, cel principal).

✅ Deschide larg ferestrele și ușile pentru aerisire rapidă.

✅ Părăsește locuința fără a folosi liftul și anunță vecinii să iasă și ei.

✅ Sună imediat la dispeceratul de urgență al furnizorului de gaze (de obicei numărul este trecut pe factură) sau la 112.

✅ Așteaptă echipa de intervenție la distanță sigură de clădire.

Cât de des trebuie verificate instalațiile de gaze

🔹 Verificarea tehnică periodică (VTP) a instalației de gaze trebuie făcută o dată la 2 ani, conform legislației în vigoare (ANRE).

🔹 Această verificare trebuie realizată numai de o firmă autorizată ANRE.

🔹 În plus, revizia tehnică completă (mai amplă decât verificarea) se efectuează:

la fiecare 10 ani, sau după o întrerupere mai mare de 6 luni în utilizare, sau după o modificare a instalației / înlocuirea aparatelor.

Măsuri de prevenție

Colonelul Cristian-Mihai Buhăianu vine și cu măsuri de prevenție.

,,Senzorii de gaze sunt foarte utili și pot salva vieți. Un senzor de gaz metan sau GPL detectează scurgerile încă din fază incipientă și poate declanșa automat oprirea alimentării cu gaz și alarma sonoră", spune acesta.

Măsuri de prevenție suplimentare:

- Asigură o ventilație bună în bucătărie și încăperile cu gaz.

- Nu astupa grilele de aerisire sau orificiile de ventilație.

- Nu modifica instalația de gaze fără o firmă autorizată.

- Curăță periodic aragazul, centrala și coșurile de evacuare.

- Montează senzori de gaz și monoxid de carbon — preferabil cu electrovalvă automată.

Oamenii din blocul afectat de explozie au anunțat că miroase a gaz. ,,Ne-au zis că nu e nimic grav"

Explozia de pe Calea Rahovei ar fi putut fi prevenită. Oamenii din bloc spun că au simțit miros de gaz cu o zi înainte și au anunțat autoritățile.

„Era un miros insuportabil pe scară, venea de jos, dinspre subsol. I-am sunat la Distrigaz. Au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok. Au venit și de la Electrica, au spus că e monoxid de carbon de la niște fire electrice. Ne-au zis că nu e nimic grav. Dar toată noaptea mirosul nu s-a dus. Dimineață mirosea la fel. Și uitați, acum a explodat”, spun oamenii.

De altfel, într-o postare de ieri de pe Facebook, una dintre locatare relata cum au decurs lucrurile. Potrivit femeii, autoritățile i-au pasat de la una la alta, fără să se ia vreo măsură serioasă.

Oamenii din bloc au sunat prima oară la Distrigaz. Un angajat al companiei a venit, a oprit instalația de gaze, a pus un anunț la avizier și... a plecat. Pentru că mirosul persista, iar senzorii de gaz piuiau încontinuu, locatarii au sunat la 112, de unde au fost redirecționați către ISU. Pompierii care au venit au verificat subsolul (care era plin de fum și mirosea puternic a gaz), apoi i-au chemat prin stație pe cei de la Distrigaz. Locatara scrie că reprezentantul firmei de distribuție a spus, în schimb, că problema nu ar fi de la gaze.

Disperați, oamenii au sunat și la ENEL. Reprezentanții companiei le-au spus însă și ei că problemele nu sunt de la gaz, ci de niște cabluri care ar fi ars în subteran.

,,Pe scară miroase în continuare a gaz. Senzorii piuie", își încheie femeia postarea.

Explozia de pe Calea Rahovei se demonstrează astfel o tragedie anunțată, la fel cum au fost și altele în România.

ANRE face verificări la Distrigaz Sud

După mărturiile apărute în spațiul online, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat un control la Distrigaz. Reprezentanții firmei de distribuție spun că sigiliul pus ieri în subsol s-a rupt.

,,ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment.

În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel:

- în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

- ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

- ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

- ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia", se arată într-un comunicat al insituției.

Trei persoane au murit în urma exploziei, iar alte 13 (printre care și doi adolescenți) au fost răniți.



