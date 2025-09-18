Procurorii ar putea cere arestarea lui Călin Georgescu. Procurorul general al României: „Un caz unic, fără precedent în ultimele decenii”

Anchetele împotriva lui Călin Georgescu, trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale - continua însă atât la DIICOT, cât și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, unde au fost declinate plângeri făcute împotriva fostului candidat pentru pretinse acte de comunicare de informații false și instigare publică, arată Știrile ProTV.

Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu (aflat, în prezent, sub control judiciar), potrivit unei informații difuzate de Antena 3 CNN.

Amintim că procurorul general al României, Alex Florența, a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie, reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii.

Alex Florența a declarat, marți, pentru Antena 3 CNN, că amploarea și modul de desfășurare a acestei operațiuni îl fac să o considere una dintre cele mai grave situații din ultimii ani: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani. Este un caz complex, grav, căruia îi lipsește jurisprudența. Despre acțiunea hibridă – este un termen suprasaturat, dar foarte puțin explicat. Războiul hibrid este cu atât mai periculos cu cât este mult mai serios și perfid decât războiul tradițional. Modul de acționare presupune multiple instrumente prin care tu ataci un stat, chiar dacă militar nu există un conflict declarat și real”.

Procurorul general a explicat că acest tip de strategie vizează opinia publică prin propagandă și manipulare online: „Prin aceste instrumente, pe teritoriul statului respectiv, influențezi opinia publică, creezi o stare de nemulțumire, panică, pe care o poți utiliza în interes propriu prin prezentarea unui narativ. În cazul României, s-a înregistrat în cazul grupărilor extremiste, pentru a crea cât mai multă dezordine. Un cumul întreg de factori care duce la polarizarea societății, slăbirea țării din interior”.

Legături cu Federația Rusă

Alex Florența a mai afirmat că unii dintre inculpații din dosar au conexiuni directe cu Rusia, documentate în detaliu.

„Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă. Inculpatul pe care îl aveţi în poză în momentul de faţă (n.r. în imagini erau Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Eugen Sechila) este în afara oricărui dubiu. El este, de altfel, documentat în urma percheziţiilor informatice cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt de asemenea absolut certe şi în afara oricăror dubii”, a declarat Florenţa.

Acesta a adăugat că există și dovezi video publice care confirmă aceste conexiuni.

Procurorul general a afirmat că întreaga strategie care l-a propulsat pe Georgescu a fost bine gândită și implementată printr-o rețea extinsă de propagandă în mediul online.

Alex Florența a detaliat și modul în care a fost creată infrastructura digitală de manipulare, menționând tehnica „doppelganger”, prin clonarea unor site-uri importante.

Georgescu: `Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump

Amintim că fostul candidat extremist a fost miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judicia. Călin Georgescu nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, dar a făcut afirmații în care s-a comparat cu Donald Trump și Charlie Kirk.

„Rechizitoriul de ieri (n.r. marți) este un discurs. Atât. Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară. Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000 - 11 septembrie: ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul”, a transmis Călin Georgescu miercuri

El a mai spus că Charlie Kirk este un „erou nu doar al națiunii americane”. „Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, de adevăr, de libertatea de conștiință și de exprimare, și față de Dumnezeu”, a spus Georgescu.