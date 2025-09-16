search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Avocatul lui Călin Georgescu critică dur rechizitoriul: „Un simulacru care va fi desființat de Justiție”

0
0
Publicat:

Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a calificat rechizitoriul întocmit de Parchetul General drept un „simulacru”, susținând că acuzațiile împotriva fostului candidat la prezidențiale sunt nefondate și că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a documentului.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Călin Georgescu a fost trimis în judecată FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat Lucian Catrinoiu într-o intervenție la Realitatea Plus. El a adăugat că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a rechizitoriului. Procesul urmează să continue cu analiza probelor și a legalității actului de sesizare, a precizat avocatul.

Ce reproșează procurorii

Parchetul General l-a trimis în judecată, luni, pe Călin Georgescu, fost candidat la alegeri prezidențiale, pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de 20 de mercenari din gruparea sa.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, au părăsit România și sunt dați în urmărire internațională; autoritățile române nu au, deocamdată, informații despre locul în care s-ar afla aceștia.

Planul și mijloacele folosite, așa cum reiese din rechizitoriu

Datele din rechizitoriu arată că rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită pentru „violențe extreme” în București după anularea alegerilor din decembrie. Procurorii susțin că acțiunile lui Călin Georgescu: organizarea, în condiții de clandestinitate, a întâlnirii și discutarea unui plan de conduită, contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste cu mesajul că „în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret”, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, plus îndemnuri la continuarea votului în ciuda deciziei de anulare, „au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a lui Potra”.

Ca urmare a planului stabilit, Potra ar fi coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de el. În cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu șapte autoturisme; după sosirea în Capitală, membrii urmau să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, menite „să atragă angrenarea și largul suport al populației”, susțin procurorii. Protestele urmau să fie deturnate în acțiuni violente vizând „împiedicarea exercitării puterii legitime în stat și reconfigurarea ordinii constituționale”, punând în pericol siguranța națională, se mai arată în rechizitoriu.

Logistică și armament

Conform procurorilor, pe 7 decembrie 2024, după organizarea deplasării și asigurarea logisticii, constând în autoturisme și un număr însemnat de obiecte periculoase, grupul a pornit spre București. Printre obiectele descrise în rechizitoriu se numără: cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative)”.

Pe scurt, Parchetul susține că deplasarea și dotarea grupului erau planificate în mod organizat, cu intenția de a transforma protestele în acțiuni violente care să susțină agenda revizionistă a inculpaților.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
fanatik.ro
image
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
libertatea.ro
image
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
Cum își 'negociază' Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Alertă alimentară în România! Un condiment retras de la rafturi
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!