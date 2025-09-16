Avocatul lui Călin Georgescu critică dur rechizitoriul: „Un simulacru care va fi desființat de Justiție”

Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a calificat rechizitoriul întocmit de Parchetul General drept un „simulacru”, susținând că acuzațiile împotriva fostului candidat la prezidențiale sunt nefondate și că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a documentului.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat Lucian Catrinoiu într-o intervenție la Realitatea Plus. El a adăugat că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a rechizitoriului. Procesul urmează să continue cu analiza probelor și a legalității actului de sesizare, a precizat avocatul.

Ce reproșează procurorii

Parchetul General l-a trimis în judecată, luni, pe Călin Georgescu, fost candidat la alegeri prezidențiale, pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de 20 de mercenari din gruparea sa.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, au părăsit România și sunt dați în urmărire internațională; autoritățile române nu au, deocamdată, informații despre locul în care s-ar afla aceștia.

Planul și mijloacele folosite, așa cum reiese din rechizitoriu

Datele din rechizitoriu arată că rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită pentru „violențe extreme” în București după anularea alegerilor din decembrie. Procurorii susțin că acțiunile lui Călin Georgescu: organizarea, în condiții de clandestinitate, a întâlnirii și discutarea unui plan de conduită, contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste cu mesajul că „în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret”, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, plus îndemnuri la continuarea votului în ciuda deciziei de anulare, „au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a lui Potra”.

Ca urmare a planului stabilit, Potra ar fi coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de el. În cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu șapte autoturisme; după sosirea în Capitală, membrii urmau să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, menite „să atragă angrenarea și largul suport al populației”, susțin procurorii. Protestele urmau să fie deturnate în acțiuni violente vizând „împiedicarea exercitării puterii legitime în stat și reconfigurarea ordinii constituționale”, punând în pericol siguranța națională, se mai arată în rechizitoriu.

Logistică și armament

Conform procurorilor, pe 7 decembrie 2024, după organizarea deplasării și asigurarea logisticii, constând în autoturisme și un număr însemnat de obiecte periculoase, grupul a pornit spre București. Printre obiectele descrise în rechizitoriu se numără: „cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative)”.

Pe scurt, Parchetul susține că deplasarea și dotarea grupului erau planificate în mod organizat, cu intenția de a transforma protestele în acțiuni violente care să susțină agenda revizionistă a inculpaților.