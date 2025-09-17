search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Călin Georgescu se compară cu Trump și Kirk: „Oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul". Susținătorii săi s-au încăierat cu jandarmii la sediul Poliției Ilfov

Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul candidat extremist, Călin Georgescu, susține că rechizitoriul în cazul său este „o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii”. Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. 

Călin Georgescu Foto: Inquam Photos
Călin Georgescu Foto: Inquam Photos

UPDATE: 12: 03 Jandarmeria a amendat două persoane care au provocat scandal

Pe timpul desfășurării unei adunări publice organizate în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, jandarmii au acționat pentru extragerea a două persoane care au manifestat un comportament recalcitrant.

„Deși echipele de dialog au intervenit în primă instanță pentru detensionarea situației și menținerea ordinii publice, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, forțând cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție”, a transmis Jandarmeria. 

Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine.

„O primă persoană, care a încercat să forțeze cordonul de jandarmi, a fost extrasă din mulțime și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. O a doua persoană, care a intervenit pentru a împiedica acțiunea forțelor de ordine, a fost de asemenea extrasă și sancționată contravențional cu amendă de 3.000 lei, pentru obstrucționarea intervenției jandarmilor. Menționăm că situația a fost rapid restabilită, iar efectivele de ordine publică au continuat să asigure măsurile necesare prevenirii producerii altor incidente”, a precizat Jandarmeria. 

UPDATE: 11: 30 Susținătorii săi s-au încăierat cu jandarmii la sediul Poliției Ilfov.   

„Rușine să vă fie”,Jandarmeria apără hoția”, scandează fanii lui Georgescu. 

Doi susținători agresivi au fost reținuți de polițiști. 

Este prima reacție publică a lui Călin Georgescu de când a fost trimis în judecată, marți, 16 septembrie, pentru șase infracțiuni. Cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale şi comunicarea de informații false.

Călin Georgescu nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. El a venit cu un discurs pregătit, în care s-a comparat cu Donald Trump și Charlie Kirk. 

„Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară. Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000 - 11 septembrie: ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul”, a transmis Călin Georgescu. 

El a mai spus că Charlie Kirk este un „erou nu doar al națiunii americane”. „Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, de adevăr, de libertatea de conștiință și de exprimare, și față de Dumnezeu”, a spus Georgescu.

Citește și: Avocatul lui Călin Georgescu critică dur rechizitoriul: „Un simulacru care va fi desființat de Justiție”

Fostul candidat extremist spune că se dorește înlăturarea sa, deoarece dorește fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului român.

„Vreau ca România să devină ceea ce merită: placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face asta. Eu doresc scoaterea României din această mizerie economică în care a fost adusă de această oligarhiei globalist-sorosiste, împreună cu slugile lor de la București. Noi suntem stăpâni pe pământul nostru, pe destinul nostru.  Eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două Românii, cea din interiorul graniței și cea din interiorul ei, să devină una. Azi, românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața nu e despre bani, ci despre respectul statului ce-l datorează fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Dar este și reprezentativitatea. Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi și în niciun caz o clică de combinatori dâmboviței. Acesta este steagul democrației și libertății pe care l-am ridicat”, a spus Georgescu. 

El spune că nu va renunța la adevăr, indiferent cu ce preț îl va plăti, „chiar și cu glonțul”. 

„Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințiți, furați și umiliți. Motivul este sprijinul pe care mi l-a acordat poprul român și cum m-au onorat cu încrederea și cu votul lor. Ei știu asta și mai știu că nu sunt dispus să negociez conștiința mea și adevărul. Să fie foarte clar!

Eu nu voi renunța la adevăr, indiferent cu ce preț îl voi plăti, chiar și glonțul. Trăim niște momente foarte frumoase, foarte bune. Totul este spre binele nostru suprem, al celor care înțelegem că am trăit în minciună. Dacă înțelegeti acest lucru este foarte bine”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi plănuit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după anularea primului scrutin prezidențial prin decizia CCR din 6 decembrie. 

Citește și: George Simion cheamă simpatizanții AUR la IPJ Ilfov pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Haideți să ne sprijiniți”

Datele din rechizitoriu arată că rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită pentru „violențe extreme” în București după anularea alegerilor din decembrie. Procurorii susțin că acțiunile lui Călin Georgescu: organizarea, în condiții de clandestinitate, a întâlnirii și discutarea unui plan de conduită, contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste cu mesajul că „în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret”, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, plus îndemnuri la continuarea votului în ciuda deciziei de anulare, „au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a lui Potra”.

Ca urmare a planului stabilit, Potra ar fi coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de el. În cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu șapte autoturisme; după sosirea în Capitală, membrii urmau să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, menite „să atragă angrenarea și largul suport al populației”, susțin procurorii. Protestele urmau să fie deturnate în acțiuni violente vizând „împiedicarea exercitării puterii legitime în stat și reconfigurarea ordinii constituționale”, punând în pericol siguranța națională, se mai arată în rechizitoriu.

