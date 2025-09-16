search
Ce îi întreba Potra pe tinerii care își doreau să devină mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?” | Stenograme

0
0
Publicat:

Dosarul  în  care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși  în judecată, impreună ci alte 20 de persoane pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale indică inclusiv metodele prin care liderul mercenarilor recruta tineri pentru operațiunile din Congo.

potra mercenari gif

Ani la rând, Horațiu Potra a condus o „afacere” ce ducea români în Republica Democrată Congo și alte țări africane pentru a lupta ca mercenari, iar stenograme obținute de Mediafax, arată că liderul mercenarilor era obișnuit cu apelurile unor tineri ce doreau să alăture grupării sale.

Într-o discuție din 18 decembrie 2024, ora 16:44:55, cu un bărbat de 20 de ani care dorea să devină mercenar, consemnată în dosar, Potra se arată interesat de pregătirea militară a tânărului.

„M-ați sunat și pe telefon normal, telefoanele îs ascultate”

Liderul mercenarilor îi spune tânărului că a întâlnit mulți „care știu să tragă cu arma”, dar că îl interesează alte aspecte: „cunoști ambuscade. știi să te organizezi?”

DOMN: Mă numesc Pătru Rareș ă… am o vârstă de 20 de ani, sunt luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma. Sunt vânător…

(...)

POTRA HORAȚIU: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu.

DOMN: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp.

POTRA HORAȚIU: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică nlumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște militari care știu, care se ocupă de recrutari.

DOMN: Vă cred, vă cred dar dacă eu chiar știu să trag bine cu armași am…

POTRA HORAȚIU: Bine, domne, am înțeles că știi să tragi. Mulți care știu să tragă cu arma. Ai mai fost în vreun conflict, ai mai făcut ceva? Ai… știi să te organizezi? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade, cunoști de astea? Nu! Știi mortiare, știi…

DOMN: Tatăl meu a fost militar…

POTRA HORAȚIU: No, păi aia-i fratele. Nu e asta. Îmi pare rău. Haideți că n-am timp că mă mai sună lumea și văd, m-ați sunat și pe telefon normal, telefoanele îs ascultate… n-avem nimic de ascuns dar prefer să n uavem discuții d-astea, aici. Mulțumesc!

DOMN: Da, da, da v-am dat…”

Potra a condus o „afacere” ce ducea români în Congo. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Potra a condus o „afacere” ce ducea români în Congo. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Într-o altă conversație care apare în rechizitoriu, Potra este sunat de un bărbat din Timișoara pe care îl întrebă direct dacă vrea să mergă la muncă în Congo. Interlocutorul neagă și precizează că doreșete să îl suțină pe Potra în cauza internă, enumerând abilitățile sale.â

Eu sunt unul din proscrișii sistemului. Am fostși în Plutonul de Intervenție în timpul revoluției și… primul erou în brațelemele a murit. Fiind militar, am întors armele invers, împotriva colegilor mei,care au tras. E poveste mult mai lungă și pentru chestiile astea am fost cam toată viața alungat de peste tot”, spune interlocutorul

Și din această discuție reise că Potra credea că autoritățile nu pot supraveghea activitatea sa pe aplicația de mesagerie Whatsapp.

Mercenarii români din Congo, vei mai mulți dintre ei foști militari și legionari străini, au fost recrutați Potra pentru a lupta de partea guvernului congolez împotriva rebelilor M23.  Pentru unui salariu de circa 5.000 de dolari pe lună, aceștia au asigurat antrenament, pază și sprijin militar direct pe front, amintește Mediafax. După pierderea orașului Goma, când aproape 300 de români au fost nevoiți să se predea și să fie repatriați, Horațiu Potra a participat cu mercenarii săi și în alte teatre din Africa.

Societate

