Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
3 ianuarie, ziua în care s-a stins din viață marele regizor român Sergiu Nicolaescu

Publicat:

Sergiu Nicolaescu, regizor și actor român, a murit la 3 ianuarie 2013. A realizat și a jucat în numeroase filme istorice și de acțiune produse în perioada comunistă și postcomunistă.

Sergiu Nicolaescu a murit la 3 ianuarie 2013 FOTO Arhivă
Sergiu Nicolaescu a murit la 3 ianuarie 2013 FOTO Arhivă

1925 – Instaurarea partidului unic fascist în Italia

La 3 ianuarie 1925, Benito Mussolini a anunțat scoaterea în afara legii a partidelor de opoziție din Italia, marcând oficial trecerea la dictatura fascistă. Partidul Național Fascist a devenit astfel singura formațiune politică legală, concentrând întreaga putere politică în mâinile lui Mussolini.

Decizia a venit după criza provocată de asasinarea deputatului socialist Giacomo Matteotti și a dus la desființarea libertăților politice, cenzurarea presei și reprimarea opoziției. Regimul fascist avea să domine Italia până în 1943, influențând profund viața politică și socială a țării.

1948 – Exilul Regelui Mihai I

La 3 ianuarie 1948, Regele Mihai I și Regina-mamă Elena au fost forțați să părăsească România, la scurt timp după abdicarea impusă de regimul comunist. Cei doi au plecat în exil cu doar câteva bunuri personale, în contextul consolidării puterii comuniste în țară.

Regele Mihai a revenit în România abia în 1992, de Paște, după căderea regimului comunist, iar în 1997 i-a fost redată cetățenia română. Exilul său a devenit un simbol al rupturii dintre România și monarhia constituțională instaurată după 1866.

1987 – Aretha Franklin, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

La 3 ianuarie 1987, Aretha Franklin a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, devenind prima femeie care a primit această distincție. Recunoașterea a confirmat impactul major al artistei asupra muzicii soul, rhythm and blues și rock.

Cariera Arethei Franklin, marcată de numeroase hituri și premii Grammy, a influențat generații de artiști și a redefinit rolul femeilor în industria muzicală. Distincția primită în 1987 a reprezentat un moment de referință pentru istoria muzicii moderne.

1993 – Moscova a parafat acordul de dezarmare START II

La 3 ianuarie 1993, la Moscova, a fost parafat acordul de dezarmare strategică START II între Federația Rusă și Statele Unite ale Americii. Documentul prevedea reducerea, în decurs de zece ani, cu aproximativ două treimi a arsenalelor nucleare strategice ale celor două puteri.

Acordul a fost considerat un pas important în diminuarea tensiunilor post-Război Rece și în controlul armamentului nuclear. Deși aplicarea sa a întâmpinat dificultăți politice, START II a contribuit la cadrul internațional de limitare a armelor strategice.

2013 – Moare Sergiu Nicolaescu

La 3 ianuarie 2013, a murit Sergiu Nicolaescu, regizor și actor român, născut în 1930, una dintre cele mai influente figuri ale cinematografiei românești. Dispariția sa a încheiat o carieră de peste cinci decenii în film și teatru.

Sergiu Nicolaescu a realizat și interpretat roluri în numeroase producții istorice și de acțiune, devenite repere culturale. Activitatea sa a avut un impact major asupra filmului românesc, atât înainte, cât și după 1989.

