search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Maia Sandu acuză Kremlinul că folosește preoți și boți pentru influențarea votului: ,,Rușii vizează diaspora”

0
0
Publicat:

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Kremlinul că și-a extins intervenția în alegeri, vizând și alegătorii din străinătate. Ea subliniază că Moscova folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti ,,Matryoshka” pentru a genera conținut fals.

Maia Sandu afirmă că rușii vor să influențeze și votul din diasporă. FOTO: Facebook
Maia Sandu afirmă că rușii vor să influențeze și votul din diasporă. FOTO: Facebook

„Rușii vizează diaspora”, a afirmat lidera de la Chișinău pentru jurnaliștii de la ,,Financial Times”, acuzând Moscova că folosește preoții pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti „Matryoshka” pentru a genera conținut fals, pretinzând că este media externă legitimă.

Între timp, formațiunea pro-UE fondată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), speră să își păstreze majoritatea după scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Lidera de la Chișinău, care a câștigat anul trecut al doilea mandat prezidențial, a spus că se teme de o repetare a tacticii din 2024, când agenți ruși ar fi generat amenințări false cu bombă la secțiile de votare din străinătate, inclusiv în Germania.

Serviciile de securitate moldovenești au detaliat anul trecut un atac „fără precedent” al Rusiei asupra procesului electoral din țară, acuzând Moscova că a canalizat sume uriașe de bani în fostul stat sovietic pentru a cumpăra voturi printr-o rețea vastă implementată de oligarhul fugar Ilan Șor care se ascunde de anul trecut de justiția moldoveană la Moscova. 

Maia Sandu a estimat că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Republicii Moldovei „pentru a se amesteca în alegerile noastre” din anul 2024.

Tacticile Federației Ruse au evoluat, a avertizat Maia Sandu. Ea a susținut că infractorii plătiți de Moscova sunt acum folosiți și pentru a provoca tulburări în închisorile moldovenești. Kremlinul a negat anterior orice implicare în amestecarea în alegeri sau în afaceri externe.

Este cu adevărat o gamă largă de instrumente pe care Rusia le folosește, încercând să copleșească instituțiile noastre”, a spus ea.

Cere susținerea Uniunii

Maia Sandu a cerut sprijinul Uniunii Europene în cadrul unui discurs susținut săptămâna trecută în Parlamentul European de la Strasbourg. În plenul PE, ea le-a spus parlamentarilor europeni că Kremlinul încearcă „să captureze Moldova prin urna de vot”.

„Vreau ca UE să învețe din experiența noastră. Moldova este o democrație fragilă, dar putem vedea că unele dintre lucrurile pe care Rusia le face în Moldova sunt apoi exportate în alte locuri. Nu ar trebui să subestimăm pericolul pentru democrațiile noastre”, a declarat ea pentru sursa media citată înainte de alocațiunea sa.

Bruxelles-ul a promis anul trecut un ajutor economic de până la 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova înaintea unui referendum privind aderarea la UE convocat de Maia Sandu, plebiscitul fiind câștigat cu votul „da” la limită.

Un scrutin prezidențial desfășurat în același timp a fost, de asemenea, extrem de strâns între Maia Sandu și un candidat pro-rus, Alexandr Stoianoglo.

Maia Sandu a câștigat turul al doilea cu 55% din voturi datorită diasporei moldovenești. Dacă doar buletinele de vot interne ar fi fost luate în calcul, ea ar fi pierdut alegerile pentru că alegătorii s-au întors împotriva sa din cauza costurilor în creștere la energie, legate de războiul din Ucraina, precum și a deciziei Chișinăului de a reduce dependența de aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia.

Progresul Moldovei pe calea aderării la UE a stagnat într-o măsură semnificativă, deoarece candidatura sa este legată de cea a Ucrainei. Ambele țări au aplicat pentru a adera la blocul comunitar în 2022 după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. 

Însă premierul Viktor Orbán al Ungariei a refuzat să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insistat că Kievul și Chișinăul ar trebui să avanseze împreună.

„Având în vedere presiunea pe care o facem față Rusiei și amenințările cu care ne confruntăm, integrarea în UE este singura cale prin care putem supraviețui ca democrație. Credem că UE ar trebui să găsească o soluție astfel încât atât Moldova, cât și Ucraina să ajungă la următoarele etape”, a adăugat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Alegeri decisive

Lidera de la Chișinău a descris alegerile parlamentare iminente drept ultima barieră în calea aderării Moldovei la UE. Însă PAS se confruntă cu un adversar după ce Alexandr Stoianoglo a anunțat o coaliție a trei partide de opoziție care s-au unit pentru a înfrunta Partidul Acțiune și Solidaritate.

Stoianoglo, fost procuror general, a susținut că Republica Moldova ar trebui să fie o punte între vest și est. Coaliția sa, Blocul Alternativa, afirmă că susține integrarea în UE, dar Maia Sandu avertizează că adversarii PAS doresc să răstoarne progresul țării și să o readucă în sfera de influență a Moscovei, au conchis jurnaliștii ,,Financial Times”.


Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
mediafax.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Ai voie să refuzi sarcinile în afara fișei postului? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Ultimă oră! Un avion s-a prăbușit în flăcări! Toți pasagerii au murit
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Cine este bărbatul pe care Kate Middleton l-a îmbrățișat cu atâta căldură: ce înseamnă el pentru unul dintre copiii ei

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos