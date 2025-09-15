Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Kremlinul că și-a extins intervenția în alegeri, vizând și alegătorii din străinătate. Ea subliniază că Moscova folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti ,,Matryoshka” pentru a genera conținut fals.

Între timp, formațiunea pro-UE fondată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), speră să își păstreze majoritatea după scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Lidera de la Chișinău, care a câștigat anul trecut al doilea mandat prezidențial, a spus că se teme de o repetare a tacticii din 2024, când agenți ruși ar fi generat amenințări false cu bombă la secțiile de votare din străinătate, inclusiv în Germania.

Serviciile de securitate moldovenești au detaliat anul trecut un atac „fără precedent” al Rusiei asupra procesului electoral din țară, acuzând Moscova că a canalizat sume uriașe de bani în fostul stat sovietic pentru a cumpăra voturi printr-o rețea vastă implementată de oligarhul fugar Ilan Șor care se ascunde de anul trecut de justiția moldoveană la Moscova.

Maia Sandu a estimat că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Republicii Moldovei „pentru a se amesteca în alegerile noastre” din anul 2024.

Tacticile Federației Ruse au evoluat, a avertizat Maia Sandu. Ea a susținut că infractorii plătiți de Moscova sunt acum folosiți și pentru a provoca tulburări în închisorile moldovenești. Kremlinul a negat anterior orice implicare în amestecarea în alegeri sau în afaceri externe.

„Este cu adevărat o gamă largă de instrumente pe care Rusia le folosește, încercând să copleșească instituțiile noastre”, a spus ea.

Cere susținerea Uniunii

Maia Sandu a cerut sprijinul Uniunii Europene în cadrul unui discurs susținut săptămâna trecută în Parlamentul European de la Strasbourg. În plenul PE, ea le-a spus parlamentarilor europeni că Kremlinul încearcă „să captureze Moldova prin urna de vot”.

„Vreau ca UE să învețe din experiența noastră. Moldova este o democrație fragilă, dar putem vedea că unele dintre lucrurile pe care Rusia le face în Moldova sunt apoi exportate în alte locuri. Nu ar trebui să subestimăm pericolul pentru democrațiile noastre”, a declarat ea pentru sursa media citată înainte de alocațiunea sa.

Bruxelles-ul a promis anul trecut un ajutor economic de până la 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova înaintea unui referendum privind aderarea la UE convocat de Maia Sandu, plebiscitul fiind câștigat cu votul „da” la limită.

Un scrutin prezidențial desfășurat în același timp a fost, de asemenea, extrem de strâns între Maia Sandu și un candidat pro-rus, Alexandr Stoianoglo.

Maia Sandu a câștigat turul al doilea cu 55% din voturi datorită diasporei moldovenești. Dacă doar buletinele de vot interne ar fi fost luate în calcul, ea ar fi pierdut alegerile pentru că alegătorii s-au întors împotriva sa din cauza costurilor în creștere la energie, legate de războiul din Ucraina, precum și a deciziei Chișinăului de a reduce dependența de aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia.

Progresul Moldovei pe calea aderării la UE a stagnat într-o măsură semnificativă, deoarece candidatura sa este legată de cea a Ucrainei. Ambele țări au aplicat pentru a adera la blocul comunitar în 2022 după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Însă premierul Viktor Orbán al Ungariei a refuzat să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insistat că Kievul și Chișinăul ar trebui să avanseze împreună.

„Având în vedere presiunea pe care o facem față Rusiei și amenințările cu care ne confruntăm, integrarea în UE este singura cale prin care putem supraviețui ca democrație. Credem că UE ar trebui să găsească o soluție astfel încât atât Moldova, cât și Ucraina să ajungă la următoarele etape”, a adăugat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Alegeri decisive

Lidera de la Chișinău a descris alegerile parlamentare iminente drept ultima barieră în calea aderării Moldovei la UE. Însă PAS se confruntă cu un adversar după ce Alexandr Stoianoglo a anunțat o coaliție a trei partide de opoziție care s-au unit pentru a înfrunta Partidul Acțiune și Solidaritate.

Stoianoglo, fost procuror general, a susținut că Republica Moldova ar trebui să fie o punte între vest și est. Coaliția sa, Blocul Alternativa, afirmă că susține integrarea în UE, dar Maia Sandu avertizează că adversarii PAS doresc să răstoarne progresul țării și să o readucă în sfera de influență a Moscovei, au conchis jurnaliștii ,,Financial Times”.



