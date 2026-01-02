ANM avertizează: urmează trei zile cu ninsori abundente la munte și risc major de avalanșe

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în următoarele trei zile, ninsorile abundente din zona montană vor crește semnificativ riscul de avalanșe, mai ales la altitudini mari, unde stratul de zăpadă este instabil.

În următoarele trei zile, zona montană a României va fi afectată de ninsori consistente, care vor duce la acumulări importante de zăpadă și la creșterea riscului de avalanșe, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic transmis vineri, 2 ianuarie către Agerpres.

Munții Făgăraș: risc mare de avalanșe la peste 1.800 de metri

În intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala ninsori consistente, cu acumulări locale de peste 20 de centimetri. Vântul puternic din ultimele zile a dus la formarea unor plăci de vânt în apropierea crestelor, depuse peste un strat de cristale de tip cupă, cu aderență scăzută.

În aceste condiții, stratul superior de zăpadă va avea o rezistență redusă și o legătură slabă cu stratul inferior, atingând pe alocuri grosimi de 40–50 de centimetri. Pe pantele înclinate, riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari este considerat mare, mai ales la suprasarcini.

Sub 1.800 de metri: risc moderat, dar în creștere

La altitudini mai mici de 1.800 de metri, stratul de zăpadă este în prezent relativ redus, însă ninsorile prognozate pot aduce acumulări suplimentare de 10–20 de centimetri. În aceste zone sunt posibile curgeri de zăpadă sau avalanșe de mici dimensiuni, în special între 1.500 și 1.800 de metri, riscul fiind moderat.

Munții Bucegi: instabilitate accentuată

În Munții Bucegi, la peste 1.800 de metri, ninsorile vor mai depune local 10–20 de centimetri de zăpadă proaspătă, sporind instabilitatea stratului superior. Plăcile de vânt formate în zona crestelor, așezate peste cristale de tip cupă, cresc riscul declanșării avalanșelor de mici și medii dimensiuni, atât spontan, cât și la suprasarcini. Riscul este însemnat.

Sub acest nivel altitudinal, riscul de avalanșă rămâne moderat.

Carpații Orientali: stratul de zăpadă va crește semnificativ

În Carpații Orientali, stratul de zăpadă va crește în următoarele zile cu 20–25 de centimetri, izolat chiar mai mult. Vântul va continua să transporte zăpada în zonele adăpostite și să formeze noi plăci de vânt la altitudini mari.

Pe pantele înclinate, sunt posibile avalanșe de dimensiuni mici și medii, mai ales la suprasarcini. Riscul este moderat, dar poate crește în funcție de acumulările de precipitații.

Masivele sud-vestice: risc însemnat la altitudini mari

În Munții Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, ninsorile însemnate cantitativ vor depune local 20–30 de centimetri de zăpadă la peste 1.800 de metri. Stratul instabil, afectat de vânt și depus peste cristale cu aderență scăzută, favorizează declanșarea avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mari. Riscul este considerat însemnat.

Carpații Occidentali: avalanșe de mici și medii dimensiuni

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă va continua să crească, local cu 25–30 de centimetri. Zăpada proaspătă se va depune peste cruste de gheață sau straturi mai vechi, stabilizate la bază. Pe pantele înclinate, există riscul declanșării avalanșelor de mici și medii dimensiuni, în special la suprasarcini. Riscul este moderat.

Avertizări meteorologice în vigoare

ANM a emis, tot vineri, trei avertizări și atenționări Cod galben, care vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol.

Prima avertizare este valabilă până sâmbătă, la ora 10:00, și vizează zona montană, unde se vor acumula 20–30 l/mp de precipitații, predominant sub formă de ninsoare, cu depuneri de zăpadă de 10–20 de centimetri. În Carpații de Curbură, vântul poate atinge viteze de 70–90 km/h.

A doua avertizare, tot tip Cod galben, valabilă în același interval, anunță intensificări ale vântului în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 50–70 km/h.

Cea de-a treia atenționare este valabilă până sâmbătă, la ora 22:00, și vizează viscol în Carpații Orientali și intensificări ale vântului pe litoral. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul poate atinge 70–85 km/h, iar ninsoarea va fi temporar viscolită, cu vizibilitate redusă.

Meteorologii recomandă prudență maximă în zona montană și evitarea deplasărilor pe trasee expuse, în condițiile în care riscul de avalanșă rămâne ridicat în mai multe masive.