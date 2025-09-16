search
Marți, 16 Septembrie 2025
Procurorul general : campania pro-Georgescu, parte din războiul hibrid împotriva României. „Clar, el este beneficiarul”

Publicat:

Călin Georgescu a fost beneficiarul clar al unei campanii de influențare și dezinformare, parte a unui război hibrid menit să destabilizeze România, afirmă procurorul general Alex Florenţa.

Campania pro-Georgescu, parte din războiul hibrid împotriva României. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Campania pro-Georgescu, parte din războiul hibrid împotriva României. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Călin Georgescu a fost susținut în mod direct de o campanie amplă de influențare și dezinformare, parte a unui război informațional care, potrivit procurorului general Alex Florenţa, urmărește destabilizarea internă a României.

„Clar, el este beneficiarul acestei campanii de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizare a mesajului candidatului independent; campania a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia”, a declarat Alex Florenţa în cadrul conferinței de presă de marţi, 16 septembrie.

Potrivit acestuia, campania nu a fost una spontană, ci rezultatul unor acțiuni coordonate care au creat artificial viralizarea mesajelor transmise de Georgescu în spațiul public, însă ancheta penală, aflată în curs de desfăşurare, nu permite încă dezvăluirea legăturilor directe ale acestuia cu rețeaua informațională implicată, dar ele sunt analizate în cadrul dosarului aflat în instrumentare.

În ceea ce priveşte potenţialele lui legături cu reţeaua informaţională care a sprijinit această campanie electorală acestea sunt elemente de probatoriu din dosarul de urmărire penală pe care în acest moment nu vi le pot divulga. Sunt elemente care ţin până la urmă de cercetarea judecătorească care se va efectua. E un element ce ţine de prezumţia de nevinovăţie pe care trebuie să îl respect mai presus de orice altceva în acest moment”, a explicat Alex Florenţa.

Alex Florenţa a descris campania pro-Georgescu drept parte a unui război hibrid orchestrat de Federația Rusă, care are ca scop „inducerea în eroare a populației, polarizarea societății și, implicit, slăbirea statului din interior”. Prin astfel de metode, susține procurorul, sunt alimentate tensiuni sociale care pot genera inclusiv manifestații de stradă violente și pierderea încrederii în instituțiile fundamentale ale statului.

„Scopul războiului hibrid, indiferent cum se comportă el [...] este exact acesta: slăbirea din interior a unui stat”, a conchis procurorul general.

Afirmaţiile vin în contextul în care astăzi Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de alte 22 de persoane, printre care şi Horaţiu Potra, fiind acuzat de infracțiuni extrem de grave, precum tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, instigare publică, dar și nerespectarea regimului armelor, munițiilor și al materialelor explozive.

„Da, pot confirma, astăzi a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti rechizitorul emis de Parchetul General, în care au fost trimişi în judecată 22 de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică şi unii dintre ei pentru infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţilor sau a materialelor explozibile. În curând vom posta pe site-ul Ministerului Public un comunicat pe larg cu privire la dispoziţia de trimitere în judecată şi alte elemente privind cele reţinute în rechizitoriu. Sunt 22 de persoane trimise în judecată, veţi vedea numele lor, veţi vedea situaţia trimiterilor în judecată în comunicatul pe care îl postăm”, a declarat procurorul general în legătura cu trimiterea în judecată a fostului candidat la alegerile prezidenţiale din România.

