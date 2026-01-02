search
Video Momentele definitorii ale MTV. Postul care a schimbat pentru totdeauna muzica și-a închis emisia

0
0
Publicat:

După 44 de ani în care a redefinit modul în care lumea ascultă și vede muzica, MTV, postul care a transformat videoclipul într-o formă de artă și a creat superstaruri globale, și-a închis emisia în forma sa clasică pe 31 decembrie 2025. Pentru milioane de oameni, MTV Music nu a fost doar un canal de televiziune, ci un reper cultural modern, unde muzica și imaginația se întâlneau. Acum, doar canalul MTV HD va rămâne activ, însă aici vor fi difuzate numai reality show-uri. 

FOTO Paramount Media Networks
FOTO Paramount Media Networks

Când a fost lansat postul TV

Lansat pe 1 august 1981, în Statele Unite, MTV a venit cu o idee revoluționară: muzica nu mai trebuie doar ascultată, ci și văzută. Primul videoclip difuzat a fost „Video Killed the Radio Star”, al trupei The Buggles.

În scurt timp, postul tv a schimbat regulile industriei: videoclipurile au devenit o formă de artă, iar imaginea a devenit la fel de importantă ca sunetul.

Thriller, un fenomen cultural

Apogeul a fost atins odată cu lansarea videoclipului Thriller, al lui Michael Jackson, difuzat pentru prima oară pe MTV, în 1983. Înainte de Michael, postul difuza preponderent artiști albi. În 1983, regele pop a lansat însă trei videoclipuri de succes: Billie Jean, Beat It și Thriller

Cu o durată de aproape 14 minute, poveste, coregrafie și efecte culturale, Thriller a devenit un fenomen cultural și a schimbat felul în care erau privite videoclipurile.  Succesul uriaș a consolidat poziția MTV ca platformă esențială pentru lansarea și promovarea superstarurilor pop.

 Succesul „Thriller” a determinat însă MTV și să acorde mai mult spațiu afro-americanilor. 

Videoclipurile emblematice, în heavy rotation pe MTV

MTV a fost practic o fabrică de difuzare a videoclipurilor care au definit cultura pop. Chiar dacă nu toate au fost lansate pe canalul tv, au fost difuzate în heavy rotation. 

  • Cyndi Lauper – „Girls Just Want to Have Fun” (1983)
  • Nirvana – „Smells Like Teen Spirit” (1991)
  • TLC – „Waterfalls” (1995)
  • Britney Spears – „…Baby One More Time” (1998)
  • Ricky Martin -  „Livin’ la Vida Loca” (1999)
  • Backstreet Boys - „I Want It That Way" (1999)
  • NSYNC - „Bye Bye Bye" (2000)
  • Eminem – „The Real Slim Shady” (2000)
  • Pink, Christina Aguilera, Mýa & Lil’ Kim – „Lady Marmalade” (2001)
  • Christina Aguilera - „Dirrty” (2002)
  • Beyoncé – „Single Ladies” (2008)
  • Lady Gaga – „Bad Romance” (2009)

Conceptul de VJ, lansat de MTV

Unul dintre cele mai inovatoare concepte introduse de MTV a fost cel de Video Jockey, sau VJ – prezentatori care nu doar că introduceau videoclipurile, ci aduceau personalitate, stil și poveste în grila muzicală. VJ-ii au fost introduși odată cu lansarea postului, în 1981 și au devenit intermediari între artiști și public:  ghidau telespectatorii prin topuri, comentau videoclipurile și ofereau informații exclusive. 

Total Request Live, cea mai populară emisiune a postului

Lansată în 1998, emisiunea Total Request Live se baza pe topuri zilnice ale videoclipurilor cerute de public, iar telespectatorii puteau vota online sau prin telefon pentru favoritele lor. Această abordare a făcut din TRL un veritabil barometru al succesului în industria muzicală.

La câteva luni de la apariția emisiunii, a fost introdus și un alt concept: artiștii veneau să cânte live în studio și să interacționeze cu publicul. În perioda de glorie a starurilor pop, fiecare apariție a devenit un eveniment. Fanii își așteptau favoriții inclusiv în fața studioului MTV. Printre cele mai populare apariții live le-au avut:

  • Britney Spears 
  • NSYNC 
  • Eminem
  • Destiny's Child/Beyonce
  • Green Day, Linkin Park, Blink-182 

Premiile MTV, reper major în industrie

Premiile MTV Video Music Awards (VMA) au fost lansate în 1984 ca o alternativă mai spectaculoase la ceremonile tradiționale de premiere din muzică. Printre câștigătorii primei ediții s-a numărat Cindy Lauper, cu videoclipul Girls Just Have Fun.

De-a lungul anilor, VMA-urile au devenit cunoscute pentru momentele memorabile, spectacolele live și controverse, care au marcat cultura pop.  Artisti precum Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Eminem și Beyoncé au creat spectacole de neuitat, cu coregrafii spectaculoase, apariții inedite și colaborări pe măsură. Unul dintre cele mai cunoscute și controversate momente din istoria premiilor rămâne sărutul dintre Madonna și Britney Spears, de la gala din 2003.

FOTO Getty Images/ Christopher Pike
FOTO Getty Images/ Christopher Pike

Chiar dacă MTV Music își închide emisia, premiile vor continua să fie decernate în fiecare an.

De ce s-a închis MTV Music

Decizia reflectă schimbările majore privind consumul de muzică astăzi. Platforme precum You Tube, Spotify sau Apple Music au devenit preferatele publicului.

În plus, MTV și-a reorientat strategia încă din a doua decadă a anilor 2000, când a început să pună accentul pe emisiuni și reality show-uri. Deși MTV Music s-a închis pe 31 decembrie, postul principal MTV va rămâne activ, dar va difuza doar conținut de tip reality, lifestyle  și documentare muzicale. 

