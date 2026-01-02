Zelenski face mutări-cheie în plin război. Cine preia conducerea spionajului militar după ce l-a numit pe Kiril Budanov şef de cabinet

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 2 ianuarie, o schimbare majoră în arhitectura de securitate a statului, prin numirea actualului director al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale.

În acelaşi timp, el l-a desemnat pe Oleg Ivașcenko, până acum șef al serviciului de informații externe, să preia conducerea serviciului de informații militare.

„M-am întâlnit cu Kiril Budanov și i-am oferit funcția de șef al Cancelariei Președintelui Ucrainei”, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram. Potrivit acestuia, noua conducere a Cancelariei va avea un rol esențial în coordonarea priorităților strategice ale statului, în special în contextul războiului.

Numirea lui Kiril Budanov vine după demisia lui Andrii Iermak, fostul șef al Cancelariei Prezidențiale, anunțată de președinte la sfârșitul lunii noiembrie. Retragerea acestuia a avut loc în contextul unei anchete a autorităților anticorupție, care au efectuat percheziții la locuința și biroul său.

Volodimir Zelenski a subliniat, vineri, că Ucraina trebuie să rămână concentrată pe consolidarea securității naționale, pe dezvoltarea forțelor de apărare și pe eforturile diplomatice, iar experiența lui Kiril Budanov este considerată esențială în acest sens la Cancelaria Prezidenţială.

Deși numirea oficială nu a fost încă finalizată, Kiril Budanov a primit deja sarcina de a colabora cu structurile de securitate națională și cu Consiliul de Apărare pentru actualizarea strategiei defensive a statului, potrivit Agerpres, care citează agenţiile internaţionale.

Parcursul lui Kiril Budanov

În vârstă de 39 de ani, Kiril Budanov conduce GUR din anul 2020 și este considerat una dintre cele mai influente figuri ale aparatului de securitate ucrainean. Într-un mesaj publicat pe Telegram, acesta a confirmat acceptarea noii funcții și i-a mulțumit președintelui pentru încredere.

„Consider poziția de șef al Cancelariei un nou reper al responsabilității mele față de țară. Este un privilegiu și o responsabilitate să mă concentrez pe problemele critice ale securității strategice în aceste momente istorice”, a declarat Kiril Budanov.

Direcția Generală de Informații este considerată una dintre cele mai eficiente instituții ale statului ucrainean, potrivitpresei din Ucraina.

Printre operațiunile sale recente se numără o acțiune complexă de dezinformare, în cadrul căreia a fost înscenată moartea lui Denis Kapustin, lider al unui grup de voluntari ruși care luptă de partea Ucrainei. Operațiunea, desfășurată timp de peste o lună, a avut drept scop protejarea acestuia, vizat de serviciile secrete ruse, care ar fi pus o recompensă de aproximativ 500.000 de dolari pe capul său.

Potrivit purtătorului de cuvânt al GUR, Kiril Budanov însuși a fost ținta a „peste zece tentative de atentat”.

Cine este Oleg Ivașcenko, noul șef al informațiilor militare

În ceea ce privește conducerea GUR, Volodimir Zelenski a anunțat că această responsabilitate va fi preluată de Oleg Ivașcenko.

„Începând de astăzi, Oleg Ivașcenko va continua să servească statul nostru în cadrul serviciilor de informații militare, cu misiunea de a limita potențialul militar rus”, a transmis președintele pe rețelele de socializare.

Generalul Oleg Ivașcenko a fost numit șef al serviciului de informații externe în 2024, după nouă ani de activitate în cadrul GUR.

Potrivit biografiei sale oficiale, acesta a studiat la mai multe instituții militare și civile din Ucraina și a participat direct la lupte. Presa ucraineană estimează că are 56 de ani.

Ivașcenko a primit mai multe decorații de stat, în special pentru curajul demonstrat în primele săptămâni ale invaziei ruse din 2022, conform unui decret prezidențial. Considerat o figură discretă, el preia conducerea informațiilor militare într-un moment crucial pentru securitatea Ucrainei.