search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski face mutări-cheie în plin război. Cine preia conducerea spionajului militar după ce l-a numit pe Kiril Budanov şef de cabinet

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o amplă reorganizare la vârful structurilor de securitate, numindu-l pe Kiril Budanov șef al Cancelariei Prezidențiale și desemnând un nou conducător al informațiilor militare.

Volodimir Zelenski şi Oleg Ivaşcenko, noul şef GUR. FOTO: szru.gov.ua
Volodimir Zelenski şi Oleg Ivaşcenko, noul şef GUR. FOTO: szru.gov.ua

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 2 ianuarie, o schimbare majoră în arhitectura de securitate a statului, prin numirea actualului director al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale.

În acelaşi timp, el l-a desemnat pe Oleg Ivașcenko, până acum șef al serviciului de informații externe, să preia conducerea serviciului de informații militare.

„M-am întâlnit cu Kiril Budanov și i-am oferit funcția de șef al Cancelariei Președintelui Ucrainei”, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram. Potrivit acestuia, noua conducere a Cancelariei va avea un rol esențial în coordonarea priorităților strategice ale statului, în special în contextul războiului.

Numirea lui Kiril Budanov vine după demisia lui Andrii Iermak, fostul șef al Cancelariei Prezidențiale, anunțată de președinte la sfârșitul lunii noiembrie. Retragerea acestuia a avut loc în contextul unei anchete a autorităților anticorupție, care au efectuat percheziții la locuința și biroul său.

Volodimir Zelenski a subliniat, vineri, că Ucraina trebuie să rămână concentrată pe consolidarea securității naționale, pe dezvoltarea forțelor de apărare și pe eforturile diplomatice, iar experiența lui Kiril Budanov este considerată esențială în acest sens la Cancelaria Prezidenţială.

Deși numirea oficială nu a fost încă finalizată, Kiril Budanov a primit deja sarcina de a colabora cu structurile de securitate națională și cu Consiliul de Apărare pentru actualizarea strategiei defensive a statului, potrivit Agerpres, care citează agenţiile internaţionale.

Parcursul lui Kiril Budanov

În vârstă de 39 de ani, Kiril Budanov conduce GUR din anul 2020 și este considerat una dintre cele mai influente figuri ale aparatului de securitate ucrainean. Într-un mesaj publicat pe Telegram, acesta a confirmat acceptarea noii funcții și i-a mulțumit președintelui pentru încredere.

„Consider poziția de șef al Cancelariei un nou reper al responsabilității mele față de țară. Este un privilegiu și o responsabilitate să mă concentrez pe problemele critice ale securității strategice în aceste momente istorice”, a declarat Kiril Budanov.

Direcția Generală de Informații este considerată una dintre cele mai eficiente instituții ale statului ucrainean, potrivitpresei din Ucraina.

Printre operațiunile sale recente se numără o acțiune complexă de dezinformare, în cadrul căreia a fost înscenată moartea lui Denis Kapustin, lider al unui grup de voluntari ruși care luptă de partea Ucrainei. Operațiunea, desfășurată timp de peste o lună, a avut drept scop protejarea acestuia, vizat de serviciile secrete ruse, care ar fi pus o recompensă de aproximativ 500.000 de dolari pe capul său.

Potrivit purtătorului de cuvânt al GUR, Kiril Budanov însuși a fost ținta a „peste zece tentative de atentat”.

Cine este Oleg Ivașcenko, noul șef al informațiilor militare

În ceea ce privește conducerea GUR, Volodimir Zelenski a anunțat că această responsabilitate va fi preluată de Oleg Ivașcenko.

„Începând de astăzi, Oleg Ivașcenko va continua să servească statul nostru în cadrul serviciilor de informații militare, cu misiunea de a limita potențialul militar rus”, a transmis președintele pe rețelele de socializare.

Generalul Oleg Ivașcenko a fost numit șef al serviciului de informații externe în 2024, după nouă ani de activitate în cadrul GUR.

Potrivit biografiei sale oficiale, acesta a studiat la mai multe instituții militare și civile din Ucraina și a participat direct la lupte. Presa ucraineană estimează că are 56 de ani.

Ivașcenko a primit mai multe decorații de stat, în special pentru curajul demonstrat în primele săptămâni ale invaziei ruse din 2022, conform unui decret prezidențial. Considerat o figură discretă, el preia conducerea informațiilor militare într-un moment crucial pentru securitatea Ucrainei.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
fanatik.ro
image
Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
playtech.ro
image
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Schimbare la medicii de familie. Cum se vor face plățile
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate