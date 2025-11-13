Prima plângere penală împotriva lui Cristian Andrei a fost depusă. Nouă femei l-au acuzat de abuz până acum

Prima plângere oficială pe numele lui Cristian Andrei a fost depusă la poliție, iar autoritățile au luat deja legătura și cu alte posibile victime, au transmis mai multe surse pentru Antena 3.

Informațiile vin în contextul în care Cristian Andrei, cunoscut pentru activitatea sa în psihoterapie, se află în centrul unui scandal uriaș după ce alte șapte femei l-au acuzat de abuz sexual în timpul ședințelor, pe lângă cele două care reclamaseră inițial abuzuri.

O tânără identificată sub numele fictiv Mara povestește că, în 2019, în timpul terapiei, Cristian Andrei ar fi sărutat-o pe gât și ar fi atins-o fără consimțământ. Femeia susține că, ulterior, a fost implicată într-o relație sexuală cu acesta, relație care a continuat aproape doi ani.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a spus femeia.

După publicarea anchetei PressOne, alte șapte femei au contactat redacția și au povestit experiențe similare, datând încă din 1998.

Cristian Andrei Neagă acuzațiile

Cristian Andrei a reacționat la acuzațiile potrivit cărora ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor, dar și la cele privind hărțuirea sexuală a unor paciente în timpul terapiei. El a explicat ce presupune, de fapt, pregătirea sa profesională și a mărturisit, referitor la una dintre femeile care îl incriminează, că au fost „iubiți”.

Acesta a declarat că „munca cu oamenii m-a calificat” și că acuzațiile provin din „ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces”.

Codul deontologic al psihologilor interzice în mod explicit orice relație intimă sau sexuală între psihoterapeut și client, considerând astfel de fapte un abuz profesional grav.

Dr. Cristian Andrei nu figurează cu drept de liberă practică în Registrul Unic al Psihologilor din România.