Cristian Andrei, cunoscut pentru activitatea sa în psihoterapie, se află în centrul unui scandal uriaș după ce alte șapte femei l-au acuzat de abuz sexual în timpul ședințelor. Pacientele povestesc momente șocante de hărțuire și agresiune în cadrul terapiei.

Mara, care a început ședințele cu dr. Cristian Andrei în 2019, la Institutul de Relații Umane, a povestit coșmarul prin care a trecut. „În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a spus femeia, pentru press.one.

Femeia, care avea 25 de ani la acel moment, a explicat că medicul „a inițiat un act sexual chiar în cabinet” și că relația a continuat o vreme în afara terapiei.

O altă pacientă, Flavia, a declarat că medicul „s-a năpustit” asupra ei. „M-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată”, a relatat femeia.

După publicarea anchetei PressOne, alte șapte femei au contactat redacția și au povestit experiențe similare, datând încă din 1998.

„Mulți ani, am crezut că l-am iubit. Dar… o parte din mine a știut că momentul în care (…) m-a atins cum atinge un bărbat o femeie a fost greșit, o trădare și o vătămare profundă”, a spus una dintre victime.

„Mi-a spus că dacă el n-ar fi căsătorit, s-ar căsători cu mine”

„Și eu am trecut prin «cabinetul» dânsului. Și pe mine m-a luat în brațe și m-a sărutat cu forța”, a relatat altă persoană.

„Pune mâinile pe tine, te ia în brațe, se așază lângă tine, cât să nu înțelegi ce se întâmplă. (…) Se purta ca și cum ar avea afecțiune specială pentru mine și mi-a spus că dacă el n-ar fi căsătorit, s-ar căsători cu mine”, a spus o altă pacientă.

Cum răspunde Cristian Andrei acuzațiilor

Medicul Cristian Andrei a reacționat la acuzațiile potrivit cărora ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor, dar și la cele privind hărțuirea sexuală a unor paciente în timpul terapiei. Doctorul a explicat ce presupune, de fapt, pregătirea sa profesională și a mărturisit, referitor la una dintre femeile care îl incriminează, că au fost „iubiți”.

Medicul a declarat că „munca cu oamenii m-a calificat” și că acuzațiile provin din „ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces”.

El a detaliat formarea sa profesională, explicând că este „omul care i-a făcut pe români conștienți că există psihoterapie”, și a precizat că nu intenționează să devină membru al Colegiului Psihologilor.

Referitor la acuzațiile de abuz, dr. Cristian Andrei a declarat despre una dintre femeile care l-au reclamat că a avut o relație cu ea. „Vă dați seama că nu mă apuc să dau nume și detalii care să le afecteze în vreun fel, pentru că am jurat ceva la începutul carierei mele medicale, dar una dintre ele, care dă niște descrieri explicite sexuale cu mine, a fost în relație cu mine vreo doi ani. Noi am fost iubiți. Am avut o relație cu tot ce înseamnă asta, cu poezii, cum zice și ea, i-am trimis, cu călătorii, cu momente extraordinare în care discutam cazuri. Pentru că ea este psiholog și probabil că din cauza că nu a mai fost relația, se punea problema căsătoriei”, a spus dr. Cristian Andrei.

Dr. Cristian Andrei nu figurează cu drept de liberă practică în Registrul Unic al Psihologilor din România.