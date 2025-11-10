Acuzații grave la adresa doctorului Cristian Andrei: paciente sărutate cu forța și psihoterapie practicată fără atestat

Medicul Cristian Andrei, cunoscut în spațiul public drept unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, este vizat de acuzații potrivit cărora ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor. Totodată, mai multe femei au declarat pentru publicația PressOne că ar fi fost hărțuite sexual sau supuse unor comportamente considerate inadecvate în timpul ședințelor de terapie. Dr. Cristian Andrei respinge acuzațiile, susținând că desfășoară exclusiv activități de evaluare psihiatrică, nu psihoterapie, și că nu a avut niciodată relații intime cu paciente.

Potrivit unei anchete publicate de PressOne, Cristian Andrei, medic psihiatru specializat în psihiatrie infantilă, nu figurează în Registrul Unic al Psihologilor din România și nu ar avea drept legal de practică în psihoterapie. Cu toate acestea, de peste două decenii, el ar fi practicat și încasat bani pentru ședințe de consiliere psihologică.

Mai multe foste paciente au declarat pentru publicația citată că, în timpul ședințelor, medicul le-ar fi făcut avansuri sexuale, le-ar fi atins în mod nepotrivit și, în unele cazuri, ar fi întreținut relații intime cu acestea.

O tânără identificată sub numele fictiv Mara povestește că, în 2019, în timpul terapiei, Cristian Andrei ar fi sărutat-o pe gât și ar fi atins-o fără consimțământ. Femeia susține că, ulterior, a fost implicată într-o relație sexuală cu medicul, relație care a continuat aproape doi ani.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a povestit Mara.

O altă pacientă, Flavia, afirmă că, în 2020, medicul ar fi sărutat-o cu forța, în cabinet, la finalul unei ședințe de psihoterapie programate târziu, în jurul orei 22:00.

Codul deontologic al psihologilor interzice în mod explicit orice relație intimă sau sexuală între psihoterapeut și client, considerând astfel de fapte un abuz profesional grav.

PressOne notează că sesizările făcute la Colegiul Medicilor și la Colegiul Psihologilor nu au fost soluționate. Colegiul Medicilor din Dâmbovița a răspuns reclamantei că termenul pentru acțiunea disciplinară expirase, iar Colegiul Psihologilor nu a oferit niciun răspuns până la publicarea articolului.

Cristian Andrei, medic psihiatru, nu a completat, potrivit sursei citate, studiile cerute de lege după 2004 pentru a obține competențe în psihoterapie și nu figurează cu drept de liberă practică.

Ce spune dr. Cristian Andrei despre aceste situații

Contactat pentru un punct de vedere de jurnaliștii PressOne, dr. Cristian Andrei susține că nu desfășoară ședințe de psihoterapie în cadrul cabinetului său, ci doar activități de evaluare psihiatrică. Acesta afirmă că pacienții ajung la el o singură dată, pentru evaluare, după care sunt direcționați către psihoterapeuți acreditați care colaborează cu Institutul de Relații Umane. Totuși, publicația a relatat cazurile celor două cliente, Mara și Flavia, care au făcut ședinte îndelungate cu dr. Cristian Andrei.

„Ceea ce fac eu acum la Institut este evaluarea pacienților și îi direcționez apoi la unul dintre cei 5 psihoterapeuți (n.r. din cadrul Institutului). Fac și indicații asupra testelor proiective, dacă este necesar, și asupra abordării sistemice în cazul în care pacienții sunt într-o situație socială delicată. De asemenea, îi direcționez pe cei care au nevoie de gratuitate în psihoterapie”, a declarat Cristian Andrei.

Întrebat despre sesizările potrivit cărora mai multe paciente ar fi făcut ședințe de psihoterapie cu el timp de mai multe luni, medicul afirmă că, în lipsa unui contract care să ateste în mod clar natura serviciului, aceste afirmații nu pot fi dovedite.

„Depinde cine o declară psihoterapie. Dacă nu este contract, înseamnă că nu a fost psihoterapie. Unde e contractul?”, a spus acesta.

Cristian Andrei respinge și acuzațiile privind comportamentele inadecvate din timpul ședințelor, afirmând că nu a avut niciodată relații intime cu pacientele sale.

„Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”, a declarat el.

Totodată, medicul afirmă că nu se prezintă drept psiholog și că este psihoterapeut „din 1993”, cu mult înainte de înființarea Colegiului Psihologilor din România.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a mai spus medicul.

Cristian Andrei își motivează reputația de psihoterapeut printr-o serie de cursuri și atestate obținute în domenii precum psihoterapia copilului și adolescentului, consilierea familială sau cercetarea psihiatrică, însă niciunul dintre acestea nu este echivalent cu o formare acreditată de Colegiul Psihologilor din România.