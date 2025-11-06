Castrare chimică pentru pedofili, propunerea unui deputat PNL: „Copiii trebuie protejați de monștri”

Liberalul Alexandru Popa, deputat de Brăila, a anunțat inițierea unui proiect de lege privind „introducerea pedepsei de castrare chimică pentru toți cei care abuzează sexual minorii sub 14 ani”.

„Voi propune castrarea chimică. În 2024, peste 600 de copii cu vârsta sub 14 ani au fost abuzați sexual. Este o realitate cruntă despre care prea puțini vorbesc. Mai mult, unii dintre abuzatori au rămas în libertate, iar alții mult prea blând pedepsiți. Perioada de timp pe care aceștia o petrec în închisori este mult mai scurtă decât timpul de care un copil, victimă a acestor monștri, are nevoie pentru a se vindeca de trauma prin care a trecut”, explică Alexandru Popa, joi, într-o postare pe pagina de Facebook a PNL Brăila.

„Trebuie protejați de monștrii care trăiesc printre noi”

Parlamentarul liberal spune că România trebuie să devină „mai responsabilă și mai sigură în privința viitorului ei”.

„Copiii României trebuie protejați de monștrii care trăiesc printre noi și care astăzi, sunt pedepsiți mult prea blând față de cum ar merita. Consider că este foarte important să le oferim copiilor un mediu sănătos și SIGUR pentru a crește frumos, armonios și fără teama că pot fi victimele unor indivizi lipsiți de cea mai mică urmă de umanitate sau compasiune. Din acest motiv, voi iniția o lege prin care voi propune introducerea pedepsei de castrare chimică pentru toți cei care abuzează sexual minorii sub 14 ani. România trebuie să devină mai responsabilă și mai sigură în privința viitorului ei”, a mai spus deputatul Alexandru Popa.

Amintim că măsura castrării chimice pentru pedofili și alți agresori sexuali este extinsă într-un program-pilot care acoperă 20 de închisori din Regatul Unit. Opțiunea ar putea deveni, în viitor, obligatorie, în funcție de rezultatele programului și de acceptabilitatea legală a unei astfel de intervenții, scrie Daily Mail.

În 2021, parlamentul pakistanez a adoptat o nouă lege care permite instanţelor să dispună castrarea chimică a violatorilor în serie şi înfiinţarea de tribunale speciale pentru a grăbi judecarea agresorilor sexuali.

Anul trecut, și Italia a făcut un pas important spre legalizarea castrării chimice a infractorilor sexuali. Parlamentarii au aprobat în acest sens crearea unui comitet care ar putea elabora o serie de legi privind tratarea violatorilor și pedofililor cu medicamente care de blocare hormonală.