Nicușor Dan participă la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși

Președintele Nicușor Dan, va lua parte marți, 1 septembrie, la ceremonia de deschidere oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO), cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română.

Inquam Photos / George Călin Foto: arhivă Inquam Photos / George Călin

Manifestarea a început luni, 31 august, urmând să se desfășare până pe 3 septembrie, la București, sub tema „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul de marți începe la ora 10.00, cu slujba de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc, oficiată la Catedrala Națională. Deschiderea oficială a reuniunii este programată o jumătate de oră mai târziu, în prezența autorităților și a reprezentanților Bisericii.

Discursul președintelui va fi transmis prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale, AICI.

Seara, de la ora 20.30, participanții vor lua parte la tradiționala Procesiune a luminilor, care va porni de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală, pe traseul ce traversează principalele artere din centrul Capitalei.

Ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși este organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox, potrivit Agerpres.

Pe parcursul celor patru zile, participanții vor fi implicați în conferințe, ateliere, activități culturale și momente de rugăciune, având ca teme centrale familia, vocația și identitatea creștină într-o societate aflată în continuă schimbare.

Lansată în 2014, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși s-a impus ca unul dintre cele mai importante proiecte de pastorație pentru tineri din Patriarhia Română. Evenimentul a fost găzduit de-a lungul timpului de orașe precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara.