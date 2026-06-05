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Presa străină reacționează după incidentul din Portul Constanța: „Consecință directă a războiului Rusiei”

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Cele mai importante publicații internaționale au relatat despre incidentul care a avut loc în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a fost observată în Dana 78 și care ulterior s-a autodetonat, fără a provocat victime.

Reuters: „O dronă maritimă s-a autodetonat în portul românesc de la Marea Neagră”

Reuters pune accent pe reacția de securitate imediată: evacuarea portului, alerte către populație și survolul zonei cu elicoptere. Incidentul este descris ca fiind fără victime, dar cu măsuri preventive extinse.

„Nu intrăm în panică, măsurile sunt strict preventive”, este citat Raed Arafat în material, conform jurnaliștilor Reuters.

Publicația leagă incidentul de seria de incursiuni cu drone în spațiul NATO de la începutul războiului din Ucraina, menționând și un incident anterior din Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe.

AP: „O dronă maritimă explodează într-un port de la Marea Neagră din România, fără victime”

AP insistă pe coordonarea instituțională și pe faptul că zona fusese deja securizată înainte de explozie. Sunt menționate intervențiile SRI, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării, precum și măsurile de evacuare.

„Există posibilitatea să mai fie și alte drone”, notează jurnaliștii AP, citând declarațiile oficialului Raed Arafat.

Articolul subliniază și reacția președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că autoritățile au acționat „rapid și preventiv”, iar incidentul este pus în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor pentru statele NATO.

Euronews: „O dronă navală explodează în portul românesc Constanța”

Euronews pune accent pe confirmarea oficială că drona nu aparținea armatei române și că nu au existat victime. Sunt detaliate intervențiile echipelor de urgență și mobilizarea unui elicopter Black Hawk.

„Astfel de situații deosebit de grave sunt consecința directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a declarat președintele Nicușor Dan, potrivit Euronews.

Publicația adaugă și reacția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vorbește despre intensificarea amenințărilor la frontiera estică a UE și despre investiții în sisteme anti-dronă.

Euractiv: „Explozia unei drone navale zguduie portul Constanța din România”

Euractiv tratează incidentul într-un context mai amplu geopolitic și militar, legându-l de alte incidente recente din România, inclusiv drona căzută la Galați. Este subliniată importanța strategică a Constanței și prezența NATO în zonă.

„Acesta este un incident direct consecință a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, notează jurnaliștii Euractiv, citând pozițiile oficiale ale liderilor europeni.

Articolul include reacții internaționale, inclusiv Emmanuel Macron și António Costa, care exprimă solidaritate și subliniază nevoia de consolidare a apărării aeriene și maritime în regiune.

The Sun: „O dronă maritimă a explodat în Marea Neagră, declanșând o alertă majoră de securitate”

The Sun pune accent pe componenta spectaculoasă și operațională a incidentului: evacuări, mobilizare masivă de forțe și suspiciunea că drona făcea parte dintr-un grup mai mare de dispozitive explozive.

Liderii europeni de la care au venit primele mesaje după explozia dronei la Constanța: „Puteți conta pe noi”

„Am decis evacuarea preventivă a zonei de coastă pe o rază de un kilometru”, notează jurnaliștii The Sun, citând oficiali de securitate.

Articolul include și detalii despre mobilizarea resurselor de urgență (pompieri, ambulanțe, unități CBRN), precum și ipoteza că ar putea exista alte drone în larg.

Kyiv Independent: „Dronă navală explodează în portul românesc de la Marea Neagră”

Kyiv Independent pune accent pe caracterul transfrontalier al incidentului și îl încadrează în seria de evenimente în care dronele ajung accidental pe teritoriul statelor NATO. Este menționat explicit că drona era „de un model utilizat în războiul Rusia–Ucraina”.

„Astfel de evenimente sunt consecințe directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, notează jurnaliștii publicației, citând președintele Nicușor Dan.

Publicația adaugă și alte exemple regionale, inclusiv incidentul din Galați și cazuri similare raportate în state NATO, subliniind caracterul repetitiv al acestor derapaje de securitate.

Pravda: „Port românesc evacuat după explozia unei drone lângă terminalul petrolier”

Pravda oferă o variantă mai speculativă asupra incidentului, incluzând surse neoficiale și ipoteze privind originea dronei. Este menționat că drona ar fi putut fi ucraineană și încărcată cu explozibil.

Momentul în care drona a explodat în Portul Constanța, filmat în direct în timpul unei transmisiuni TVR

„Drona ar fi fost ucraineană și ar fi transportat zeci de kilograme de explozibil”, notează jurnaliștii Pravda, citând surse Digi24.

Articolul adaugă și detalii logistice despre informarea autorităților și contextul regional, insistând pe ideea unui incident aflat încă în investigație.

Meduza: „A fost declanșată alertă în zona portului”

Și presa independentă din Rusia a scris despre incident. Articolul publicat de Meduza descrie un incident de securitate în portul Constanța, unde o dronă navală s-a autodetonat, iar autoritățile au declanșat alertă și evacuări preventive. Publicația notează că au existat avertismente oficiale pentru populație de a se îndepărta de coastă.

„A fost declanșată alertă în zona portului, iar autoritățile au emis avertismente”, notează jurnaliștii de la Meduza.

În plus, sursele citate de presa locală indică descoperirea unor posibile alte drone în larg, iar Ministerul Apărării din România confirmă că dispozitivul era „de tipul celor utilizate în războiul ruso-ucrainean”. Incidentul este tratat de autorități ca un risc de securitate în contextul războiului din regiune.

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