Uniunea Creștin-Democrată își formează o echipă de experți pentru a contracara ascensiunea partidului de extremă dreapta AfD înaintea alegerilor regionale din Germania

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), principalul partid aflat la guvernare în Germania, a anunțat formarea unei echipe de experți care va consilia formațiunea în campania pentru alegerile regionale din această toamnă, în încercarea de a limita ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relatează agenția dpa.

Prima confruntare electorală va avea loc pe 20 septembrie în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde alegătorii vor desemna un nou parlament regional. Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, AfD conduce detașat cu 36% din intențiile de vot, fiind urmată de Partidul Social-Democrat (SPD), creditat cu 29%. CDU se situează la aproximativ 9%.

O echipă de specialiști din mai multe domenii

Pe fondul intensificării campaniei electorale, liderul CDU în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Daniel Peters, a prezentat noua echipă de consilieri.

Din aceasta fac parte un director de școală, fondatorul unui start-up, fermieri și un lider sindical al poliției cunoscut la nivel național.

Potrivit lui Peters, scopul este identificarea principalelor preocupări ale alegătorilor și formularea unor soluții care să răspundă problemelor cu care se confruntă aceștia.

„Vrem să înțelegem care sunt problemele reale ale oamenilor și să ne concentrăm campania pe soluțiile potrivite”, a declarat acesta.

AfD își consolidează poziția înaintea alegerilor regionale

Alternativa pentru Germania continuă să câștige sprijin înaintea mai multor scrutinuri regionale programate în luna septembrie.

Partidul a obținut anul trecut cel mai bun rezultat electoral al unei formațiuni de extremă dreapta din Germania de după cel de-al Doilea Război Mondial, clasându-se pe locul al doilea la alegerile federale.

În landul estic Saxonia-Anhalt, unde alegerile sunt programate pentru 6 septembrie, sondajele indică faptul că AfD are șanse să obțină majoritatea absolută, ceea ce i-ar permite să conducă pentru prima dată un guvern regional.

Tot pe 20 septembrie vor avea loc alegeri și în landul Berlin, unde sondajele arată, de asemenea, un nivel ridicat de susținere pentru AfD.

Dezbaterea privind migrația rămâne în centrul campaniei

În contextul ascensiunii formațiunii de extremă dreapta, premierul landului Bavaria, Markus Söder, a declarat recent că o politică fermă privind deportarea migranților aflați ilegal în Germania, alături de relansarea economiei, reprezintă elemente-cheie pentru reducerea sprijinului electoral de care beneficiază AfD.

Alegerile regionale din luna septembrie sunt urmărite cu atenție, fiind considerate un nou test pentru partidele tradiționale în fața creșterii influenței extremei drepte în Germania.