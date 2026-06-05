Mesajul lui Nicuşor Dan după explozia dronei din Portul Constanța: „Mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil”

Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că a fost informat în timp ce se îndrepta spre Muntenegru despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa, el arătând că este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi.

Potrivit şefului statului, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil şi ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă, el subliniind că astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa. Forţele de ordine şi structurile de securitate au acţionat prompt şi au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime”, a transmis preşedintele într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că prioritatea a fost şi rămâne protejarea vieţilor omeneşti şi securitatea infrastructurii portuare.

„Sunt în curs de analiză circumstanţele în care drona a ajuns în port şi eventualele riscuri suplimentare, iar autorităţile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează”, mai anunţă Nicuşor Dan.

Preşedintele menţionează că acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi.

„Cu un conflict militar la graniţă, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă. Astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieşire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliaţii noştri şi vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetăţenii şi interesele naţionale”, afirmă şeful statului în mesaj.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat a avertizat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este posibil să existe si alte drone care ar putea exploda, motiv pentru care s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă.