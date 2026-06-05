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Video Liderii europeni de la care au venit primele mesaje după explozia dronei la Constanța: „Puteți conta pe noi”

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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, nu mai există un pericol imediat după explozia dronei maritime produse în Portul Constanța.

FOTO: INQUAM Photos Octav Ganea
FOTO: INQUAM Photos Octav Ganea

Aflat la summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Tivat, în Muntenegru, șeful statului a fost întrebat despre riscurile de securitate generate de incident și despre eventualele măsuri luate de autoritățile române.

Nicușor Dan, a declarat că a primit informări complete despre incident, însă a refuzat să ofere detalii care țin de evaluările de securitate.

„Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după-amiază, când ne vedem, o să avem informațiile complete. Ce este important este că a existat informația că această dronă va exploda și că toate persoanele au reușit să se protejeze”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă există riscul apariției altor drone maritime în apropierea litoralului românesc, Nicușor Dan a transmis că autoritățile monitorizează situația.

„Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm”, a afirmat președintele.

Acesta a încercat să calmeze îngrijorările legate de siguranța turiștilor aflați pe litoral.

„În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță”, a spus Nicușor Dan, întrebat cât de sigur este în prezent țărmul Mării Negre.

Referitor la posibilitatea existenței unor alte drone în zonă, președintele a evitat să ofere detalii suplimentare.

„Este o probabilitate și de aceea nu o să vă dau un răspuns. (...) Dar, pe probabilitatea care este azi, nu mai este pericol”, a declarat acesta.

Șeful statului a confirmat și existența unor contacte cu autoritățile ucrainene.

„Suntem în contact cu ele”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă incidentul ridică probleme pentru proiectul energetic Neptun Deep, președintele a răspuns categoric: „Nu, nu există”.

Nicușor Dan a vorbit și despre măsurile luate pentru întărirea securității României în contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre.

„În primul rând, avem planuri făcute pentru asigurarea de fonduri pentru achiziții și deja am semnat contracte pentru echipamente militare, prin intermediul programului SAFE, și am solicitat aliaților din cadrul NATO să ne sprijine cu o parte din aceste echipamente pentru această perioadă de un an, un an și jumătate”, a declarat președintele.

Reacția lui Emmanuel Macron 

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de susținere pentru România după incidentul produs vineri în Portul Constanța.

„Suntem alături de România și facem ceea ce autoritățile voastre consideră necesar pentru a proteja suveranitatea teritorială și aeriană”, a declarat Emmanuel Macron, subliniind că militarii francezi contribuie în continuare la securitatea flancului estic al NATO și la apărarea României.

Întrebat dacă va dispune suplimentarea efectivelor de militari în România, Emmanuel Macron a explicat că această hotărâre va fi luată în funcție de evaluarea amenințărilor la adresa țării noastre.

„Asta depinde de evaluarea amenințărilor. În prezent, observăm această provocare și incursiunile dronelor. De fiecare dată, clarificăm și reiterăm acest sprijin total. Ne vom adapta poziția noastră în urma solicitărilor și necesităților. Puteți conta pe noi”, a mai spus acesta. 

Ursula von der Leyen: „Solidaritate cu România!”

Președinta Comisiei Europene a legat direct incidentul de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a avertizat că amenințările generate de conflict se apropie tot mai mult de granițele estice ale Uniunii Europene.

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis Ursula von der Leyen.

Șefa Executivului european a subliniat că incidentele de acest tip reprezintă un risc tot mai mare pentru statele aflate la frontiera estică a Uniunii Europene.

„Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările aflate la granița noastră estică. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută”, a afirmat aceasta.

În același mesaj, Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană accelerează investițiile în capacități de apărare menite să contracareze astfel de amenințări.

„Răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. Europa investește masiv în capabilități antidronă, sisteme de apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. Programul SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice și a unei Europe mai puternice”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Tivat

Summitul reunește peste 30 de lideri europeni și din statele candidate din regiune și are ca obiectiv reafirmarea sprijinului politic pentru extinderea Uniunii Europene, într-un context geopolitic în care influența Rusiei și Chinei în Balcani rămâne un subiect sensibil pentru Bruxelles.

Evenimentul va fi co-prezidat de președintele Consiliului European, António Costa, și găzduit de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović. 

Poziția României la summit

La reuniune, Nicușor Dan va transmite sprijinul ferm al României pentru extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest, precum și pentru Republica Moldova și Ucraina.

Bucureștiul susține că extinderea este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea continentului, cu beneficii directe asupra stabilității regionale, creșterii economice și reducerii influențelor externe.

Participarea României la acest summit reconfirmă susținerea fermă a țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum și a Republicii Moldova și a Ucrainei, și încurajarea tuturor partenerilor pentru a valorifica sprijinul acordat de UE și actualul context geopolitic.

„În cadrul dezbaterilor, Președintele României va reitera faptul că extinderea Uniunii este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregului continent european. Este esențial însă ca procesul de aderare să fie bazat pe merite proprii, pe îndeplinirea riguroasă a standardelor necesare și pe asumarea opțiunii strategice pro-europene a statelor candidate, inclusiv alinierea deplină la Politica Externă și de Securitate Comună și implementarea măsurilor restrictive la adresa Federației Ruse”, a transmis Administrația Prezidențială.

Reuniunea de la Tivat va oferi oportunitatea evaluării progreselor obținute până în prezent în procesul de aderare. În acest context, președintele Nicușor Dan va sublinia importanța continuării reformelor structurale de către statele candidate, în special în domeniul statului de drept.

Totodată, pentru a crește reziliența în actualul context geopolitic, „președintele României va pleda pentru o conectivitate energetică și de transport sporită între UE și Balcanii de Vest prin identificarea unor noi domenii de integrare graduală”.

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