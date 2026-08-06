Horoscop vineri, 7 august. Riscuri financiare pentru Fecioare, în timp ce Racii primesc o șansă în dragoste
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 7 august.
Berbec
Iubire - Socializarea ar trebui să meargă mână în mână cu locul de muncă, unde e bine să vă faceți aliați.
Sănătate - Circulația sau tensiunea arterială vă pot da bătăi de cap dacă nu aderați la un regim de viață mai strict.
Bani - E important acum mentorul pe care îl ascultați. Sunteți ușor de manipulat și pot apărea consecințe disciplinare.
Taur
Iubire - Ceilalți vă apreciază pentru energia și imaginația de care dați dovadă în alegerea activităților pentru timpul liber.
Sănătate - Bucurați-vă și încărcați-vă de la timpul petrecut cu cei dragi, cu micile animale de casă care vă destresează.
Bani - Haosul a cam preluat controlul și vă luptați să aduceți structurare și organizare în modul de efectuare a sarcinilor.
Gemeni
Iubire - Rugați prietenii să vină însoțiți de proprii prieteni la acțiunile comune. Sunteți mai mult decât sociabil.
Sănătate - Consumați ce simțiți că aveți nevoie, chiar dacă nu sunt alimente de pe lista de indicații.
Bani - Puteți ceda ușor tendinței de a deveni un mic dictator. Colaborați cu colegii și controlați impulsurile.
Rac
Iubire - Persoana pe care vă străduiţi să o cuceriţi pare dispusă să vă acorde din timpul ei. Fiţi pe fază şi nu daţi înapoi.
Sănătate - Apelaţi la principii. Să abandonaţi un regim sau un abonament la mijlocul perioadei nu vă caracterizează.
Bani - Bazaţi-vă pe resursele proprii dar împărţiţi-le cu ceilalţi. Invitaţi câţiva colegi în oraş.
Leu
Iubire - Doriţi libertate şi spaţiu de mişcare. Aveţi nevoie să vă detaşaţi de problemele celorlalţi.
Sănătate - Vreţi să vă ocupaţi de voi. Simţiţi că e nevoie de transformări dar sunteţi dezorientat acum.
Bani - Informaţia costă și nici cea gratuită nu rămâne neplătită. Alegeţi cursuri de calitate, cu traineri experimentaţi.
Fecioara
Iubire - Analizați ce mesaje recepționați și pe care le ignorați. Puneți familia pe primul loc.
Sănătate - Adaptați regimul de efort, dozați-vă energia și intensitatea activităților de peste zi pentru a evita dezechilibrul.
Bani - Cheltuielile majore vă pot depăși expertiza acum. Investiți într-o sesiune de consultanță cu un agent de vânzări.
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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.