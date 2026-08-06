 Horoscop vineri, 7 august. Riscuri financiare pentru Fecioare, în timp ce Racii primesc o șansă în dragoste | adevarul.ro
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Horoscop vineri, 7 august. Riscuri financiare pentru Fecioare, în timp ce Racii primesc o șansă în dragoste

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 7 august.

horoscop
Racii primesc o șansă în dragoste FOTO Shutterstock

Berbec

Iubire - Socializarea ar trebui să meargă mână în mână cu locul de muncă, unde e bine să vă faceți aliați.

Sănătate - Circulația sau tensiunea arterială vă pot da bătăi de cap dacă nu aderați la un regim de viață mai strict.

Bani - E important acum mentorul pe care îl ascultați. Sunteți ușor de manipulat și pot apărea consecințe disciplinare.

Taur

Iubire - Ceilalți vă apreciază pentru energia și imaginația de care dați dovadă în alegerea activităților pentru timpul liber.

Sănătate - Bucurați-vă și încărcați-vă de la timpul petrecut cu cei dragi, cu micile animale de casă care vă destresează.

Bani - Haosul a cam preluat controlul și vă luptați să aduceți structurare și organizare în modul de efectuare a sarcinilor.

Gemeni

Iubire - Rugați prietenii să vină însoțiți de proprii prieteni la acțiunile comune. Sunteți mai mult decât sociabil.

Sănătate - Consumați ce simțiți că aveți nevoie, chiar dacă nu sunt alimente de pe lista de indicații.

Bani - Puteți ceda ușor tendinței de a deveni un mic dictator. Colaborați cu colegii și controlați impulsurile.

Rac

Iubire - Persoana pe care vă străduiţi să o cuceriţi pare dispusă să vă acorde din timpul ei. Fiţi pe fază şi nu daţi înapoi.

Sănătate - Apelaţi la principii. Să abandonaţi un regim sau un abonament la mijlocul perioadei nu vă caracterizează.

Bani - Bazaţi-vă pe resursele proprii dar împărţiţi-le cu ceilalţi. Invitaţi câţiva colegi în oraş.

Leu

Iubire - Doriţi libertate şi spaţiu de mişcare. Aveţi nevoie să vă detaşaţi de problemele celorlalţi.

Sănătate - Vreţi să vă ocupaţi de voi. Simţiţi că e nevoie de transformări dar sunteţi dezorientat acum.

Bani - Informaţia costă și nici cea gratuită nu rămâne neplătită. Alegeţi cursuri de calitate, cu traineri experimentaţi.

Fecioara

Iubire - Analizați ce mesaje recepționați și pe care le ignorați. Puneți familia pe primul loc.

Sănătate - Adaptați regimul de efort, dozați-vă energia și intensitatea activităților de peste zi pentru a evita dezechilibrul.

Bani - Cheltuielile majore vă pot depăși expertiza acum. Investiți într-o sesiune de consultanță cu un agent de vânzări.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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