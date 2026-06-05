Momentul exploziei dronei navale eșuate în Portul Constanța a fost filmat în direct în timpul unei transmisiuni TVR. Jurnalista care relata de la fața locului a surprins deflagrația puternică în timp real.

Jurnalista TVR Info Ana Maria Stancu realiza o transmisiune în direct în momentul în care drona navală s-a autodetonat în Portul Constanța. Bubuitura puternică a fost atât de intensă, încât jurnalista și-a dus mâinile la urechi, surprinsă de zgomotul exploziei.

Momentul poate fi văzut aici

Drona maritimă a fost descoperită în dimineața zilei de 5 iunie în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În jurul orei 10.30, dispozitivul s-a autodetonat fără a provoca victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, în timp ce specialiștii evaluau obiectul și încercau să îl pună în siguranță.

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Autoritățile au precizat că obiectul nu aparține Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile militare desfășurate recent în zona Mării Negre.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar autoritățile au transmis că situația rămâne în dinamică și că vor comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert și au dispus evacuări preventive în zona de coastă a Constanței, după ce o dronă maritimă a explodat. Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează că există posibilitatea ca și alte dispozitive similare să se afle în zonă. De altfel, există informații că alte 4 drone se află în preajma țărmului.

„Există posibilitatea să existe și alte drone. Există riscul ca, dacă sunt și în alte zone, să se întâmple același lucru. De aceea dăm mesajul de evacuare preventivă. (...)Există bănuiala că pot exista și alte drone. Dacă a fost una pot fi și altele. Bănuiala e legitimă. Nu știm dacă au fost mai multe drone. Elicopterul SMURD a fost ridicat pentru verificarea coastei”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a subliniat că toate măsurile dispuse au caracter strict preventiv.

„Măsurile sunt pur preventive. Dacă există și alte drone, să nu aibă loc o altă explozie în apropierea unor persoane. De aceea facem evacuarea preventivă”, a explicat șeful DSU.

Raed Arafat a anunțat și mobilizarea unor importante resurse de intervenție.

„Până la acest moment nu avem victime, dar situația este în dinamică. S-a dat ordin elicopterului SMURD să survoleze zona de coastă, iar elicopterul Black Hawk de la Tulcea a fost mobilizat. Există posibilitatea să fie și alte drone. Tocmai de aceea s-a procedat la emiterea mesajelor Ro-Alert”, a declarat acesta.